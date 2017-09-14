В Генпрокуратуре Украины назвали организатора убийства Вороненкова

Он добавил, что с этой информацией работают, она сопоставляется с данными, полученным СК РФ и оперативниками.

Ответ ГПУ получен российскими следователями 5 сентября.

Днем ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что заказчик убийства Вороненкова находится в России, а также связан с российскими спецслужбами. «Исполнителями были в основном граждане Украины, большинство из них идентифицированы, и те, на кого есть соответствующие доказательства, задержаны», — сказал он.





Вороненкова застрелили в Киеве 23 марта.





Бывший депутат Госдумы от КПРФ в конце 2016 года вместе с супругой Марией Максаковой уехал на Украину, где получил, по его словам, гражданство этой страны. В России он был объявлен в международный розыск. Его подозревали в причастности к захвату здания кондитерского предприятия «Тома».





Владимир Тюрин — бывший муж Максаковой, которая после расставания с ним вышла замуж за Дениса Вороненкова.