Цифровизация как путь к успеху

Асель Муканова

Программа «Цифровой Казахстан» была презентована в ходе республиканского совещания по вопросам цифровизации с участием Президента РК Нурсултана Назарбаева, членов Правительства и международных экспертов в области ИКТ из более чем 10 стран мира.

В рамках Третьей модернизации

Модератор совещания, футуролог и цифровой философ Арик Дроми для начала констатировал, что новые технологии поменяли наше восприятие реальности. И если правильно их использовать, они могут стать главным фактором для развития инноваций и креативности.

- Это единственно возможный путь для тех, кто стремится к устойчивому развитию на международной арене, - подчеркнул Арик Дроми.

Новейшие технологии казахстанских компаний - более 30 IT-проектов по различным направлениям - были представлены на специальной выставке, которую перед началом совещания осмотрел Президент.

Приняв во внимание данные, озвученные в ходе презентации Государственной программы «Цифровой Казахстан», и поблагодарив международных экспертов за готовность совместно работать над цифровым будущим нашей страны, Глава государства отметил важность активного внедрения цифровых технологий для развития экономики.

- За годы независимости нам удалось войти в число 50 конкурентоспособных стран мира. Сейчас стоит задача по вхождению в число 30, которая требует от Казахстана нового инновационного развития и ускоренного технологического обновления. Поэтому в начале года я объявил в своем Послании народу Казахстана о Третьей модернизации, стержнем которой является цифровизация, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент подчеркнул, что цифровизация необходима для повышения конкурентоспособности предприятий и страны в целом, а также улучшения качества жизни населения.

Глава государства остановился на отдельных направлениях цифровизации, которые требуют особого внимания со стороны уполномоченных органов и предприятий.

- Важно выстроить взаимодействие государства и частных предприятий и организаций. Нужно создавать условия для широкого внедрения бизнесом цифровых технологий, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Кроме этого, Президент отметил важность подготовки высококвалифицированных кадров и подчеркнул необходимость пересмотра политики в сфере образования.

- Очень важно повышать навыки людей. Надо научить пользоваться смартфонами как следует. Поэтому здесь у нас огромное поле работы, и надо больше объяснять и учить, - считает Глава государства. - Всем казахстанцам - от школьников до пенсионеров - снова надо сесть за книги и изучать новые технологии. Принцип образования на всю жизнь становится потребностью, нормой. Это раньше можно было получить диплом университета и жить спокойно. Сейчас не такое время.

По мнению Нурсултана Назарбаева, казахстанцы легко адаптируемы, и надо создавать условия, чтобы компании инвестировали в образование и подготовку своих сотрудников.

Вместе с тем Глава государства акцентировал внимание на вопросах развития центров компетенции на базе НИИ, высших учебных заведений и в рамках инновационных кластеров, а также подчеркнул ключевую роль Международного технопарка IT-стартапов в сфере разработки и внедрения новых технологий.

- Финансовый сектор, как наиболее чувствительный к передовым технологиям, уже широко применяет цифровые решения. Надо чтобы он и далее оставался в авангарде этого процесса. Перед Международным финансовым центром «Астана» стоит задача по продвижению новых финансовых технологий и инструментов, - сказал Президент Казахстана.

Как отмечалось, законодательство должно поощрять предпринимательскую инициативу, стимулировать научные исследования, внедрение новых технологий. На цифровизацию небходимо смотреть с позиций прагматизма, создавать стартапы, добиться скачка прибыли.

- Мы говорили, что нужен рост экономики не менее 5-6 процентов ежегодно, - отметил Глава государства.

Нурсултан Назарбаев также коснулся конкретных параметров финансирования программы. По его словам, затраты на эту сферу нужны, но их важно соотносить с результатами. В этом контексте зашла речь о немалых суммах, выделенных на цифровизацию, и планируемой отдаче.

- Какой она будет? - поинтересовался Президент, призвав уточнить цели, иначе развития не будет. Цифровизация экономики, по словам Нурсултана

Назарбаева, необходима, чтобы добиться преимущества в условиях глобальной конкуренции. Иначе мы «будем глотать пыль впереди идущих».

Надо сказать, что Казахстан сделал немало для развития экономики знаний. С первых лет независимости Глава государства готовил новые кадры, направлял молодежь в лучшие университеты мира. За эти годы подготовлены тысячи прекрасных специалистов. Это открывает новые горизонты. У прежнего поколения таких возможностей не было.

- Сегодня средний возраст нового Правительства 36-50 лет, вам и карты в руки, - подчеркнул Президент.

Нурсултан Назарбаев, таким образом, поручил проработать нормативную правовую базу для решения поставленных задач и стимулирования научных исследований и разработок. А в заключение отметил необходимость изучения глобальных вызовов и технологических трендов будущего.

- Все, о чем мы сегодня говорили, является важными задачами в рамках Третьей модернизации страны. Правительству необходимо учесть их в госпрограмме. Необходимо создать специальную комиссию в ЕЭК для решения совместных проблем. Также поручаю создать специальную комиссию при Президенте для доработки программы, - завершил свое выступление Президент Казахстана.

Новая отрасль, пронизывающая всю жизнь

О приоритетных направлениях программы «Цифровой Казахстан» рассказал Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев.

- При разработке программы Правительством были учтены глобальные вызовы и возможности, которые несет цифровая эпоха для экономики Казахстана. В связи с этим определены два направления: построение долгосрочных институтов инновационного развития для устойчивости процесса цифровизации и обеспечение прагматичного старта программы, состоящего из конкретных проектов в реальном секторе, - сказал Премьер.

По его словам, в качестве такого стартового маневра Правительство выбрало ускоренную цифровизацию 9 базовых отраслей. Особый упор делается на энергетику и сырье, АПК, промышленность, логистику и сектор информационных технологий.

- Тем самым мы решаем две задачи, поставленные Вами: обеспечивается дополнительный импульс для технологической модернизации флагманских отраслей страны и формируются условия для масштабного роста производительности труда, - доложил Президенту Б. Сагинтаев.

В этом подходе Казахстан не одинок, построение национальной инновационной экономики на базе технологического прогресса базовых отраслей - это путь целого ряда мировых лидеров.

Один из таких ярких примеров - израильская система точного земледелия Taranis, которая базируется на технологиях обработки больших данных. Эта система позволила Израилю с его сложными условиями для земледелия не только полностью обеспечить себя продуктами питания, но и стать одним из экспортеров аграрной продукции. Эта реформа также привела к многократному росту производительности труда: сегодня один фермер в Израиле кормит более 100 человек.

Другой пример оправдавшейся ставки государства на цифровой прогресс ведущих отраслей - Южная Корея и ее уникальная судостроительная промышленность, которая сегодня контролирует более половины мирового рынка. Впоследствии достигнутое в судостроении мировое лидерство дало возможность таким холдингам, как «Хюндай» и «ДЭУ» для эффективной экспансии новых секторов от электроники до автомобилестроения.

Б. Сагинтаев озвучил и главные цели программы. Цифровая экономика должна расти темпами, значительно опережающими экономический рост в целом, а Казахстан занять 30-е место в международном рэнкинге цифровой конкурентоспособности уже к 2025 году.

- Это позволит достигнуть стратегически важного показателя, создавать не менее трети экономического прироста ежегодно именно за счет секторов цифровой экономики. Фактически Казахстану за счет совместных усилий государства и бизнеса предстоит за 10 лет построить цифровой сектор как новую отрасль экономики, пронизывающую всю жизнь страны, - заключил он.

Премьер-министр перечислил четыре базовых элемента, необходимых для цифровизации страны. Это цифровизация базовых отраслей экономики, развитие мобильного государства, формирование креативного общества и создание новой инфраструктуры, необходимой для цифровой трансформации страны.

Б. Сагинтаев образно назвал основообразующие проекты «ледоколами», призванными взламывать целые сектора экономики для появления в них цифрового бизнеса.

- «Ледоколов» сегодня 23, этим проектам будет уделяться особое внимание. Список всегда открыт для включения новых «ледоколов». Вместе с тем Правительство продолжит строить институты долгосрочного инновационного развития, создавая благоприятный климат для самореализации людей и бизнеса в цифровой экономике. Такая матрица является достаточно жесткой в основе и гибкой в деталях, - отметил Премьер.

Базовая цифровая грамотность населения Казахстана сегодня составляет 77%. Импульсом для всего отечественного IT-сектора послужит поставленная в программе «Цифровой Казахстан» задача 80-процентной цифровизации государственных услуг к 2021 году. Эти решения будут касаться «электронного правительства» Urbantech и кибербезопасности. Одним из приоритетов программы является широкое внедрение цифрового сервиса во все сферы жизни общества. Яркий пример такой работы - Сингапур, где цифровые услуги для каждого гражданина полностью интегрированы по линии «умный дом», «умный город», «умная страна».

Правительством Казахстана запланировано создание сквозной системы цифрового общества, нацеленного на комфорт потребителя. Цифровые мегатренды планеты ставят перед странами вопрос о том, по каким правилам внедрять прорывные технологии. Страны, делающие правильный выбор, получают возможность создания новых отраслей и способов решения больших задач.

В целом, резюмировал Б. Сагинтаев, будут созданы условия для культурной трансформации общества, структурных изменений экономики, перехода к концепту преактивного государства и повышению цифровой конкурентоспособности Казахстана в мире. В результате повысится производительность труда, увеличится объем электронной торговли и доля электронных услуг.

Что говорят эксперты

Стратегическим партнером Казахстана в реализации программы цифровизации является компания Boston Consulting Group. В ходе совещания директор подразделения BCG на Ближнем Востоке Александр Тюрпиц подчеркнул, что для него большая честь быть здесь в момент запуска совместно разработанной программы.

Эксперт отметил, что Казахстан вступает в новую эру - цифровую. Рост экономики Интернета в развивающихся странах составляет 15-25% в год, чего не может показать ни один другой сектор экономики.

- 90% всех глобальных данных были созданы всего за два последних года. И 99% данных в мире уже оцифрованы. 35 миллиардов устройств по всему миру генерируют данные и обмениваются ими каждый день. Это в пять раз больше, чем население мира и составляет лишь один процент от тех устройств, которые можно подключить, - сообщил А. Тюрпиц.

Однако обратной стороной процесса является борьба с киберпреступностью. В прошлом году правительства и корпорации потратили почти полтриллиона долларов на противодействие кибератакам.

- В последние годы мы стали свидетелями внедрения многих технологических инноваций. Они во всех отраслях. Что более удивительно, много инноваций еще впереди, мы только в начале пути, - заверил эксперт.

По его мнению, своевременное внедрение технологий позволит увеличить производительность в разных отраслях и даст им «вторую жизнь», создаст рабочие места. Кроме этого, Александр Тюрпиц отметил, что набирающая обороты электронная торговля стирает границы государств.

- Все это приводит к экономическому росту. Страны, где цифровые технологии развиты лучше, богатеют. Цифровые технологии становятся новой «нефтью». И мы видим, что многие государства присоединяются к этой гонке и выносят это на повестку дня. Сейчас Казахстан на 50-м месте в мире по цифровому развитию. За последние 5-6 лет позиция не сильно поменялась, но мы уверены, что в ближайшее десятилетие Казахстан сможет войти в число 30 лучших. Возможности для этого есть, - заявил представитель BCG.

Каждая страна идет по собственному уникальному пути, продолжил эксперт. И фокусируется на одной из технологий, которые меняют нашу жизнь. Например, Германия развивает промышленный Интернет вещей, США - искусственный интеллект, Швеция - блокчейн, Китай - 3D-печать, а Саудовская Аравия - большие данные.

Казахстан является одной из 15 стран мира, которая запускает комплексную программу, включающую в себя все четыре компонента успеха - цифровую трансформацию традиционных отраслей экономики, развитие человеческого капитала, цифровизацию госуслуг и развитие цифровой инфраструктуры.

Но есть и четыре причины неудач в этой сфере. Это ограниченное участие частного сектора, концентрация усилий преимущественно на секторе ИКТ, фокус только на быстрых результатах и на «сегодняшних» технологиях.

- Технологический прорыв нужно организовать быстро, чтобы войти в число 30 через 10 лет, а не 25. Пришло время начать эту трансформацию, - резюмировал спикер.

Руководитель практики телекоммуникаций и ИКТ Всемирного банка Рандип Судан в своем выступлении отметил, что странам нужно развивать способности, связанные со стратегическим форсайтом, приведя пример Сингапура. У Казахстана же, по мнению Р. Судана, есть возможность не просто учиться у других стран, но и сделать шаг дальше, осуществить скачок.

Поблагодарил за возможность участия в программе «Цифровой Казахстан» и глобальный управляющий директор по направлениям SmartCities InternetofEverything Cisco Амр Салем. Эксперт считает, что у Казахстана правильный подход к цифровизации как к стратегии развития экономики и улучшения жизни населения. Здесь важны два фактора - создание инфраструктуры, которая соединяет все госорганы друг с другом, и единой платформы для предоставления услуг населению.

- Программа цифровизации - это большое путешествие, а не проект с каким-то окончанием, она будет жить много лет и постоянно улучшаться, - заверил Амр Салем.

Однако на данном этапе, когда программа только формируется, быстрые победы обеспечат прежде всего политическое лидерство и системы управления. Об этом в ходе дискуссии заявил министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров.

- Мы видим, что совещание проходит под председательством Президента. Доклад сделал лично Премьер-министр. Есть ответственные за программу вице-премьер и министерство, а проекты охватывают всю систему исполнительной власти страны. И это очень важно, - сказал Н. Никифоров.

Еще одним залогом успеха он назвал собственные цифровые платформы и технологии, на основе которых они развиваются, ведь именно они формируют компетенции для цифровой трансформации отраслей. Для их развития нужна правильная умная среда. Это нормативная база, умная регуляторика, инфраструктура, кадры, информационная безопасность.

- Уверен, если наши страны будут лидировать в технологических заделах, а не просто использовать чужие решения, то это обеспечит долгосрочную конкурентоспособность наших экономик, а значит, сделает жизнь наших граждан более качественной. От этого выиграет весь Евразийский экономический союз, - призвал к сотрудничеству российский министр.

Открывая во второй половине дня панельную сессию «Инновационные цифровые решения», его казахстанский коллега - министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев еще раз отметил, что сегодня презентован проект программы «Цифровой Казахстан», и Глава государства поручил до конца года ее усовершенствовать.

- Дан старт грандиозным преобразованиям казахстанской экономики. Не будет преувеличением, если я назову это событие для нас историческим, - сказал Д. Абаев. - На большей части земного шара цифровая эпоха наступила, и ключевой задачей государств в ближайшие десятилетия будет осуществление перехода их экономик на «цифровые рельсы». Мы надеемся присоединиться к передовым странам. Несмотря на то что проблемы цифровизации в настоящее время обсуждаются очень активно в научной экспертной сфере, на уровне политического истеблишмента государств, СМИ и в Интернете, есть много спорных вопросов, поэтому важно создавать подобные диалоговые площадки с приглашением ведущих экспертов и участников цифрового рынка для обмена мнениями по самым актуальным вопросам.

Подробнее об IT-проектах, презентованных в ходе республиканского совещания по цифровизации, читайте в следующих номерах «Казахстанской правды».