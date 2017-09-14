Рухани жаңғыру: молодежь должна разъяснять преимущества перехода к латинице

По мнению ученых и экспертов лингвистов, преимущества перехода на латиницу очевидны.

Более 95,2% молодежи ВКО поддерживают переход казахского алфавита на латинскую графику. Об этом стало известно по итогам экспресс-опроса среди молодежи региона.





В основном инициативу поддерживает молодежь в возрасте до 24 лет. Такая высокая поддержка обусловлена превалированием в данной категории респондентов из числа студентов и учащихся колледжей, профессиональных училищ, использующих латиницу на практике в процессе обучения.





- Основной аргумент - они знают английский язык и никаких проблем не видят в переходе казахского языка на латинскую графику. Поэтому, необходимо подключать молодежь к разъяснению преимущества перехода на латинскую графику – сообщил директор Института анализа и прогнозирования ВКО Олег Чернышов.





По мнению ученых и экспертов лингвистов, преимущества перехода на латиницу очевидны.





Переход на латиницу, прежде всего, направлен на реформирование казахского алфавита и правил орфографии.





Латиница занимает лидирующее положение в мире, поскольку ее знают и пользуются более 4 млрд. населения планеты. 99,99% всех вычислительных и телекоммуникационных систем базируются на латинском алфавите. В случае перехода на него, казахский язык получит возможность отражения в сети Интернет.





Преимущества перехода нужно в первую очередь связывать с перспективами развития трехъязычия.



