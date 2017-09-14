Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Рухани жаңғыру: молодежь должна разъяснять преимущества перехода к латинице

14 сентября 2017, 15:22

По мнению ученых и экспертов лингвистов, преимущества перехода на латиницу очевидны.

Более 95,2% молодежи ВКО поддерживают переход казахского алфавита на латинскую графику. Об этом стало известно по итогам экспресс-опроса среди молодежи региона.

В основном инициативу поддерживает молодежь в возрасте до 24 лет. Такая высокая поддержка обусловлена превалированием в данной категории респондентов из числа студентов и учащихся колледжей, профессиональных училищ, использующих латиницу на практике в процессе обучения.

- Основной аргумент - они знают английский язык и никаких проблем не видят в переходе казахского языка на латинскую графику. Поэтому, необходимо подключать молодежь к разъяснению преимущества перехода на латинскую графику – сообщил директор Института анализа и прогнозирования ВКО Олег Чернышов.

По мнению ученых и экспертов лингвистов, преимущества перехода на латиницу очевидны.

Переход на латиницу, прежде всего, направлен на реформирование казахского алфавита и правил орфографии.

Латиница занимает лидирующее положение в мире, поскольку ее знают и пользуются более 4 млрд. населения планеты. 99,99% всех вычислительных и телекоммуникационных систем базируются на латинском алфавите. В случае перехода на него, казахский язык получит возможность отражения в сети Интернет.

Преимущества перехода нужно в первую очередь связывать с перспективами развития трехъязычия.

Фото: today.kz

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...