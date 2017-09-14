Доклад Министра финансов Султанова Б.Т. на заседании ПРК «О проекте Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» и сопутствующем законопроекте»

(г. Астана, 12 сентября 2017 года)

Құрметті Бақытжан Әбдірұлы!

Құрметті отырысқа қатысушылар!

«Қазақстанның Үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты Мемлекет басшысының жолдауында салықтық әкімшілендіру тетіктерін жетілдіруді талап ететіні атап өтілген.

Осы мақсатта Салық кодексінің жобасында бірқатар жаңа өзгертулер көзделуде. Кодексті жазу барысында бизнес қоғамдастықтардың, салалық қауымдастықтардың және тәуелсіз сарапшылардың барлық ұсыныстары жан-жақты қарастырылып, талқыланды.

Жаңа салықтық әкімшілендірудің тұжырымы - мемлекет пен салық төлеуші арасындағы қатынастарды либерализациялау болып анықталған. Адал салық төлеушілерді тексеруді азайту және салық төлеушілердің салық міндеттемелерін өз еркімен орындауға ынталандыратын шараларды көбейту көзделген.

С целью установления ясных правил взаимодействия между органами госдоходов и налогоплательщиком вводятся такие принципы налогового администрирования, как:

1) принцип законности;

2) принцип эффективности;

3) принцип риск ориентированного администрирования.

Предлагается для субъектов малого и среднего бизнеса сократить с 5-ти до 3 лет срок исковой давности, в течение которого могут быть пересмотрены и дополнительно исчислены ранее уплаченные суммы налогов.

В целях стимулирования повышения налоговой дисциплины кардинально пересматривается система управления рисками. Вводится дифференцированный подход к налоговому администрированию для разных категорий налогоплательщиков.

К первой категории, которую мы назвали «зеленая группа», будут отнесены налогоплательщики с низкой степенью риска. По ним не будут проводиться проверки, предусматриваются послабления в виде изменения сроков представления отчетности, уплаты задолженности, возможности участия в горизонтальном мониторинге и т.д.

К группе средней степени риска будут применяться умеренные механизмы администрирования, направляться извещения, а в случае неисполнения, меры налогового контроля.

И наконец, к третьей группе или к так называемой «красной зоне» будут относиться налогоплательщики с высокой степенью риска. Проще говоря, здесь будут находиться злостные неплательщики. К ним будут приниматься повышенные меры внимания и мгновенное реагирование органов госдоходов в случаях ненадлежащего исполнения налоговых обязательств.

Следует отметить, что категорирование налогоплательщиков во многих странах мира является конфиденциальной, «закрытой» информацией. Мы же предлагаем внедрить комбинированную модель, предусматривающую и «открытые критерии», которые будут служить налогоплательщикам ориентиром для вхождения в «зеленую зону» низкой степени риска и предупреждением от попадания в «красную зону».

Проектом предусмотрен новый вид взаимодействия с крупными налогоплательщиками, основанный на принципах доверия и открытости - Горизонтальный мониторинг. Такой подход является одним из прогрессивных методов администрирования, используемый в странах ОЭСР.



Данная процедура прошла долгое и тщательное изучение. Мы ее обсуждали с бизнесом, и пришли к обоюдному пониманию преимуществ таких партнерских отношений. Открывая доступ к информации, бизнес взамен получает ряд преимуществ.

Во-первых, налоговики откажутся от проведения налоговых проверок.

Во-вторых, деятельность налоговиков станет более услугоориентированной. Они будут консультировать налогоплательщиков по возникающим вопросам и сопровождать правильное исполнение налоговых обязательств.

В третьих, предусматривается освобождение от ответственности в случае, если в результате консультаций допущено занижение сумм налогов.

И наконец, для участников горизонтального мониторинга упрощается СУР таможенного администрирования.

Как Вам известно, для многих предпринимателей закрыть компанию намного сложнее, чем открыть ее. Это привело к большому количеству бездействующих налогоплательщиков. В этой связи, в законопроекте заложены основные условия для их принудительной ликвидации.

С целью обеспечения открытости данной процедуры информация о принудительной ликвидации будет заблаговременно размещаться в СМИ, и проводиться работа с претензиями потенциальных кредиторов этих компаний.

В части налоговых проверок, предусмотрены меры, направленные на существенное сокращения их количества и повышения качества.

В частности, на 56 % сокращены основания для проведения внеплановых проверок (с 32 до 14).

Улучшены условия для осуществления проверок аудиторскими организациями, когда бизнес проверяет бизнес (порог по СГД увеличен до 150 000 МРП и не лишать лицензии за нарушения при проведении аудита).

Деятельность физических лиц, занимающихся частной практикой, будет прекращаться без проведения налоговой проверки (на основе камерального контроля).

В настоящее время много нареканий и споров вызывает процесс лицензирования алкогольной продукции. Проектом Кодекса предусматривается либерализация лицензионного контроля. Не будут проводиться предлицензионные обследования и проверки, предполагается переход на постлицензионный контроль на основе СУР.

Проектом предусматриваются меры по оптимизации процедур возврата НДС.

Сроки возврата сокращаются до 30 рабочих дней по налогоплательщикам, применяющим систему электронные счета-фактуры.

По поставщикам, выписывающим электронные счета-фактуры, не будут проводиться встречные проверки.

Исключается требование по финансовому обеспечению управляющих компаний в специальных экономических зонах и пр.

Предусмотрен механизм возврата дебетового сальдо по приобретенным товарам внутри страны, путем введения контрольного счета НДС, применение которого будет добровольным.

Возврат всего дебетового сальдо по товарам, приобретенным внутри страны, будет способствовать поддержке отечественных производителей. Это, в свою очередь, повысит наш показатель по рейтингу «Doing Business», на который негативно повлияло отсутствие возможности у налогоплательщиков возврата дебетового сальдо по НДС.

И наконец, предложенный механизм позволит минимизировать мошеннические схемы с использованием фиктивных счетов-фактур.

В сопутствующем законопроекте в части администрирования предусмотрены поправки в ряд законодательных актов.

Изменения в Закон о трансфертном ценообразовании предусматривают введение 3-уровневой системы отчетности для участников международной группы. Они относятся к выполнению рекомендаций ОЭСР (BEPS) и направлены на обеспечение прозрачности международных операций.

В целях снижения репрессивности норм действующего Кодекса об административных правонарушениях, снижен размер санкций за занижение авансовых платежей по КПН с 40% до 20%. Отменена норма по лишению лицензии аудиторских компаний по альтернативным проверкам.

В завершении хочу отметить, что все новшества по совершенствованию администрирования безусловно положительно повлияют на развитие бизнеса и обеспечат переход от фискальных методов работы налоговых органов к партнерским отношениям с бизнесом.

Доклад окончен!

Спасибо за внимание!