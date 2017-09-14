В Нацпалате предпринимателей рассказали об электронных услугах для бизнеса

Председатель правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Аблай Мырзахметов рассказал о проекте «Открытая цифровая платформа для бизнеса», передает передает BNews.kz





С 3 ноября 2016 года функционирует Единое окно электронных услуг для бизнеса (services.palata.kz). В нем автоматизированы 76 услуг нефинансовой поддержки для предпринимателей. Предпринимателями подано более 15 000 заявок, 14 000 из которых уже исполнены.





«По данным статистики, на сегодняшний день только 4% предпринимателей знают о существующих мерах господдержки, а предлагаемый электронный доступ позволит многократно увеличить охват предпринимателей. Сегодня в Казахстане существуют более 20 институтов, оказывающих десятки различных услуг по поддержке предпринимателей с разными правилами, в которых очень сложно ориентироваться предпринимателям», - сказал Аблай Мырзахметов в ходе республиканского совещания по вопросам цифровизации.





Он отметил, что цифровизация сервисов позволит исключить необходимость контакта бизнеса с принимающими решение людьми и снизит коррупционные риски, а также позволит отслеживать ход исполнения заявок на услуги.





На платформе реализована «Торговая площадка», где бизнесмены могут совершать электронные сделки по покупке-продаже товаров и услуг. Платформа даст возможность бизнесу подать заявку на кредит или банковскую гарантию одновременно всем финансовым организациям и на основе предложений выбрать наиболее удобные условия.





На платформе выведены облачные цифровые сервисы: складской учет, финансовый учет, автоматизация торговли, автоматизация ресторанов и прочее. Например, на основании данных складского учета заявка на поставку товаров автоматически формируется и направляется в адрес поставщика.





Планируется вовлечь в реализацию проекта все институты поддержки предпринимательства, увеличить охват бизнесменов, развивать новые услуги.



