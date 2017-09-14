Считающий себя Иисусом психопат заставил подругу пить свою кровь перед убийством
14 сентября 2017, 15:30
По словам дочери погибшей, преступник таким образом хотел освободиться от демонов.
24-летний Иван Гриффин заставил возлюбленную 38-летнюю Сабрину Маллингс пить свою кровь, прежде чем вонзил нож ей в сердце. Позже мужчину нашли на улице Аппер-Норвуда на юге Лондона. Он сказал, что просто подрался на улице, однако полицейские заметили, как из-под его куртки стекает кровь. После этого преступник устроил сцену с признанием, что он Иисус, сообщает Life.
Дочь погибшей рассказала, что пересеклась с Иваном у них дома. Он кричал об освобождении от демонов и рассказал ей, что для этого он нанёс себе и её маме ножевые ранения. Прежде чем бежать с места преступления, мужчина также добавил, что зарезал Сабрину, потому что очень любил её. Впрочем, после задержания, его версия произошедшего изменилась — по словам Ивана, женщина покончила с собой.
Однако, судя по нанесённым ножевым ранениям на руках, Сабрина скорее защищалась, заключили патологоанатомы. Кроме того, на голове были найдены гематомы, что говорит о том, что на женщину напали. Иван утверждает, что не виновен в убийстве по причине своей невменяемости.
Фото: Facebook/Sabrina Mullings.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4878037-7e87380570cff81912d98d3c785937ac
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...