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Считающий себя Иисусом психопат заставил подругу пить свою кровь перед убийством

14 сентября 2017, 15:30

По словам дочери погибшей, преступник таким образом хотел освободиться от демонов.

24-летний Иван Гриффин заставил возлюбленную 38-летнюю Сабрину Маллингс пить свою кровь, прежде чем вонзил нож ей в сердце. Позже мужчину нашли на улице Аппер-Норвуда на юге Лондона. Он сказал, что просто подрался на улице, однако полицейские заметили, как из-под его куртки стекает кровь. После этого преступник устроил сцену с признанием, что он Иисус, сообщает Life.

Дочь погибшей рассказала, что пересеклась с Иваном у них дома. Он кричал об освобождении от демонов и рассказал ей, что для этого он нанёс себе и её маме ножевые ранения. Прежде чем бежать с места преступления, мужчина также добавил, что зарезал Сабрину, потому что очень любил её. Впрочем, после задержания, его версия произошедшего изменилась — по словам Ивана, женщина покончила с собой.

Однако, судя по нанесённым ножевым ранениям на руках, Сабрина скорее защищалась, заключили патологоанатомы. Кроме того, на голове были найдены гематомы, что говорит о том, что на женщину напали. Иван утверждает, что не виновен в убийстве по причине своей невменяемости.

Фото: Facebook/Sabrina Mullings.

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