Токаев переизбран на пост председателя Сената

На состоявшемся сегодня заседании Сената были рассмотрены вопросы об избрании председателя и заместителя председателя верхней Палаты Парламента, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената РК.

По представлению Президента Республики Нурсултана Назарбаева на пост председателя Сената Парламента была выдвинута кандидатура Касым-Жомарта Токаева.

В своем выступлении К. Токаев выразил благодарность Главе государства за оказанное высокое доверие.

«Нашего Президента мировое сообщество уважает как политика глобального масштаба, великого реформатора, подлинно историческую личность. Под мудрым руководством Елбасы наша страна достигла больших высот, встала в один ряд с самыми известными и авторитетными государствами. Для меня огромная честь и ответственность осуществлять выверенную и дальновидную политику Главы государства. Я буду прилагать все усилия для того, чтобы оправдать доверие Елбасы», - сказал К. Токаев.

В ходе тайного голосования Спикером верхней Палаты единогласно избран К. Токаев.

Заместителем Председателя Сената Парламента переизбран Бектас Бекназаров.

Палата приняла постановление об избрании депутата Дархана Калетаева в состав Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности.

Спикер Сената К. Токаев поблагодарил за большой вклад в законотворческую деятельность Парламента Ляззата Киинова, чьи депутатские полномочия были прекращены накануне Указом Президента Республики Казахстан. Л. Киинов награжден Почетной грамотой Сената Парламента.