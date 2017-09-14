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В Кыргызстане первый крутой автономер нового образца ушел за полмиллиона тенге

14 сентября 2017, 15:46

При выпуске регистрационных номерных знаков государственным предприятием поступления в госбюджет составляют 50% от чистой прибыли.

Сегодня, 14 сентября, был реализован первый именной госномер по бишкекскому региону "AMG", его стоимость составляет более полумиллиона тенге (100 000 сомов), пишет kaktus.media.

В ГРС напомнили, что стать обладателем именного номера можно любому гражданину, достаточно внести оплату через кассу банка, подать заявление в Департамент регистрации транспорта и водительского состава, также необходимо наличие документов на собственное авто.

С 2016 года уполномоченным органом по реализации государственных номерных знаков является государственное предприятие "Инфоком" при ГРС. Предприятием успешно реализован проект по проведению онлайн-аукционов на госномера с особенной комбинацией цифр. Так, за прошедшее время продано 276 аукционных номеров на сумму 9 361 381 сом и 3 416 безаукционных номеров на сумму 11 742 160 сомов. При выпуске регистрационных номерных знаков государственным предприятием поступления в госбюджет составляют 50% от чистой прибыли.

Фото: kaktus.media.

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