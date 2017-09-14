В Кыргызстане первый крутой автономер нового образца ушел за полмиллиона тенге

Сегодня, 14 сентября, был реализован первый именной госномер по бишкекскому региону "AMG", его стоимость составляет более полумиллиона тенге (100 000 сомов), пишет пишет kaktus.media





В ГРС напомнили, что стать обладателем именного номера можно любому гражданину, достаточно внести оплату через кассу банка, подать заявление в Департамент регистрации транспорта и водительского состава, также необходимо наличие документов на собственное авто.





С 2016 года уполномоченным органом по реализации государственных номерных знаков является государственное предприятие "Инфоком" при ГРС. Предприятием успешно реализован проект по проведению онлайн-аукционов на госномера с особенной комбинацией цифр. Так, за прошедшее время продано 276 аукционных номеров на сумму 9 361 381 сом и 3 416 безаукционных номеров на сумму 11 742 160 сомов. При выпуске регистрационных номерных знаков государственным предприятием поступления в госбюджет составляют 50% от чистой прибыли.



