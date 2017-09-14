Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 338,40, RUBKZT_TOD = 5,8409, RUBKZT_TOM = 5,8400, CNYKZT_SPT = 51,5600, USDKZT_0_001 = +9,1108 % годовых, USDKZT_0_002 = +9,2283 % годовых

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам.

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 338,40 тенге за доллар США при объеме торгов 59 100 тыс. долларов США;

- по доллару США с расчетами Т+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами T+0, T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами Т+0, T+1 и Т+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,8409 тенге за рубль при объеме торгов 636 000 тыс. рублей;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+1 в тенге (RUBKZT_TOМ) составил 5,8400 тенге за рубль при объеме торгов 572 000 тыс. рублей;

- по китайскому юаню с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

- средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+2 в тенге (CNYKZT_SPT) составил 51,5600 тенге за юань, объем торгов - 100 тыс. юаней.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 338,08 тенге за доллар (-1,92 тенге), суммарный объем торгов - 105 000 тыс. USD (-49 750 тыс. USD).

На рынке операций валютного свопа:

- по USDKZT_0_001 средневзвешенная доходность составила +9,1108 % годовых при объеме торгов 79 000 тыс. USD;

- по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +9,2283 % годовых при объеме торгов 278 400 тыс. USD;

- по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

В торгах приняли участие 25 банков.