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Утверждена Программа «Национальная экспортная стратегия»

Аннотация к документу: Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 августа 2017 года № 511 «Об утверждении Программы «Национальная экспортная стратегия» ·

В частности, основанием для разработки послужили:

 Послание Президента Республики Казахстан от 30 января 2017 года «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность»;

Стратегия «Казахстан - 2050»: новый политический курс состоявшегося государства;

Концепция по вхождению в число 30-ти самых развитых государств мира, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 17 января 2014 года № 732.

Целью программы является создание условий для увеличения объема несырьевого экспорта в 1,5 раза к 2022 году, а также диверсификации рынков сбыта и экспорта товаров и услуг.

Задачи программы является:

1) Усиление институциональных основ поддержки экспортеров.

2) Оказание финансовых и нефинансовых мер поддержки для экспортеров.

3) Устранение барьеров, препятствующих развитию экспорта.

4) Улучшение условий развития экспорта услуг.

Сроки реализации - 2018-2022 годы.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

 

14 сентября 2017, 15:56
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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