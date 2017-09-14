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Утверждена Программа «Национальная экспортная стратегия»
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Аннотация к документу: Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 августа 2017 года № 511 «Об утверждении Программы «Национальная экспортная стратегия» ·
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В частности, основанием для разработки послужили:
Послание Президента Республики Казахстан от 30 января 2017 года «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность»;
Стратегия «Казахстан - 2050»: новый политический курс состоявшегося государства;
Концепция по вхождению в число 30-ти самых развитых государств мира, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 17 января 2014 года № 732.
Целью программы является создание условий для увеличения объема несырьевого экспорта в 1,5 раза к 2022 году, а также диверсификации рынков сбыта и экспорта товаров и услуг.
Задачи программы является:
1) Усиление институциональных основ поддержки экспортеров.
2) Оказание финансовых и нефинансовых мер поддержки для экспортеров.
3) Устранение барьеров, препятствующих развитию экспорта.
4) Улучшение условий развития экспорта услуг.
Сроки реализации - 2018-2022 годы.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
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