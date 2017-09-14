В частности, основанием для разработки послужили: Послание Президента Республики Казахстан от 30 января 2017 года «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность»; Стратегия «Казахстан - 2050»: новый политический курс состоявшегося государства; Концепция по вхождению в число 30-ти самых развитых государств мира, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 17 января 2014 года № 732. Целью программы является создание условий для увеличения объема несырьевого экспорта в 1,5 раза к 2022 году, а также диверсификации рынков сбыта и экспорта товаров и услуг. Задачи программы является: 1) Усиление институциональных основ поддержки экспортеров. 2) Оказание финансовых и нефинансовых мер поддержки для экспортеров. 3) Устранение барьеров, препятствующих развитию экспорта. 4) Улучшение условий развития экспорта услуг. Сроки реализации - 2018-2022 годы. Постановление вводится в действие со дня его подписания.