Банки Узбекистана приобрели более 300 млн долларов с момента открытия конвертации

В такой ситуации, где предложение больше, чем спрос, Центробанк, участвуя в торгах, предотвращает чрезмерную волатильность курса.

Объем валюты, приобретенной банками Узбекистана со дня открытия конвертации (5 сентября), составил свыше 300 млн долларов. Об этом сообщил первый заместитель председателя Центрального банка Тимур Ишметов на брифинге 14 сентября, передает Газета.uz.





Из общей суммы более 200 млн долларов было продано населением через обменные пункты и порядка 100 млн долларов поступило от экспортеров. Все эти средства банки выставили на продажу на валютной бирже. Спрос на иностранную валюту со стороны юридических лиц составил свыше 100 млн долларов.





"В основном, растет предложение иностранной валюты, поскольку ее продают и граждане, и предприятия, — отметил Тимур Ишметов. — Покупателей [иностранной валюты] сейчас несколько меньше, но и их число постепенно увеличивается".





В такой ситуации, где предложение больше, чем спрос, Центробанк, участвуя в торгах, предотвращает чрезмерную волатильность курса, добавил первый зампредседателя ЦБ.





"Когда рынок научится оперативно реагировать на незначительные изменения курса, тогда у экспортеров появится уверенность, что они в любой момент смогут обменять иностранную валюту по реальному рыночному курсу, им не нужно будет ждать, чтобы сегодня купить, а завтра продать ее, или хранить как что-то ценное", — резюмировал первый зампредседателя ЦБ.



