Эксперт о повышении цен на сигареты: Половина табачного рынка будет контрабандным

По данным некоторых СМИ, казахстанские общественники заявили о необходимости повышения акцизов на сигареты сразу втрое. Это значит, что цена за пачку хороших сигарет может достичь 1 тысячи тенге.

Блогер, журналист, экономический обозреватель, глава альянса «Бизнес против коррупции» Денис Кривошеев поделился с порталом Zakon.kz своим мнением по этому поводу.

По его словам, то что они предлагают - это абсурдно.

"Разговоры о том, что это забота о населении - прикрытие. Так обычно действуют крупные лоббисты. Они создают общественное мнение, формируют целый пул общественных организаций, которые давят, что надо бороться с курением. Все это для того, чтобы протащить повышение акцизов. При этом сами эти общественные лоббисты говорят в большей степени не о том, что люди будут бросать курить по ценовой категории, они говорят о том, что бюджет получит дополнительный доход. Всегда нужно искать тех, кто выигрывает от этой ситуации. Понятно, что, когда идет многократное падение поступлений в бюджет нужно изыскивать какие-то новые источники, поэтому они это и делают", - говорит он.

Кривошеев отметил, что общественники в своих комментариях ссылаются на то, что в Европе пачка сигарет стоит 10 долларов.

"Давайте посчитаем паритет покупательской способности. Например, в Англии заработная плата примерно 4 тысячи фунтов, в Америке 3,5-4 тысячи долларов. Пачка сигарет у них это где-то 0,3% от заработной платы. На сегодняшний день у нас примерно та же самая история. Если у нас средняя зарплата около 100 - 120 тысяч тенге, то и у нас примерно выходит - 0,3%. Предлагается поднять цену на сигареты до 1 000 – 1 200 тенге за пачку, это уже 1% от заработной платы. А у нас есть граждане, которые получают 50 – 60 тысяч тенге в месяц. Это серьезный удар по людям, которые курят. Они у нас не ущербные, они не признаны больными. Но при этом общественные организации создают миф о том, что курильщики - это изгои общества, происходит демонизация этих людей", - считает эксперт.

Он отмечает, что при поднятии цены до 300 – 350 тенге за пачку, рынок контрабанды вырос до 5% от общего объема. А при повышении цены до тысячи тенге и выше, половина рынка будет контрабандным.

"Мы породим целое преступное сообщество, которое будет зарабатывать на этом бизнесе. Даже продавая сигареты на 30-40% дешевле, их доходы будут астрономическими. Мы постоянно сталкиваемся с коррупцией в силовых органах, поэтому бороться с этим никто не будет. Мы породим большой теневой бизнес. Такие решения - это большая угроза для безопасности страны. На эти легкие деньги, которые не требуют производства, можно финансировать что угодно, даже терроризм и организованную преступность", - говорит Денис Кривошеев.

По его мнению, нет никакой необходимости так высоко поднимать цены на табак при этом ничего не предоставляя взамен.

"Если мы боремся за долгую и здоровую жизнь, то нужно повышать качество жизни. Люди хотят жить долго и быть здоровыми. Но когда в стране низкое качество жизни, дорогие спортивные залы и вы предлагаете у народа забрать привычку и не предлагая ничего кроме плакатов о вреде курения и каких-то флешмобов, которые они организовывают за бешеные деньги - это безумие", - подытожил он.

Автор: Екатерина Ионова

Фото: amic.ru