Профессор Мажит Шайдаров: Для медиков, переход на латиницу не представляет трудностей

Переход на латиницу – это веление времени, ведь латинский язык - язык науки , считает ректор АО «Медицинский Университет Астана» Мажит Шайдаров.





"Для ученых, в том числе для медиков, переход на латиницу не представляет особых трудностей. В целом, мы поддерживаем переход на латиницу",- сказал доктор медицинских наук, профессор, Мажит Шайдаров.





Для составления казахского алфавита предложено использовать 25 букв латинского алфавита. Для обозначения специфических казахских звуков было предложено использовать диграфы, т.е. сочетание двух букв произносимое как один звук.





В процессе перехода на латиницу возможны различные предложения для усовершенствования казахского алфавита.



