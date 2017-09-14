Коррупция наказуема

На сегодняшний день в Казахстане борьбе с коррупцией придан общегосударственный статус, ведется широкомасштабная антикоррупционная компания совместно с общественными и политическими силами по пресечению и ограничению проявлений коррупции. «Стратегия «Казахстан - 2050»: новый политический курс состоявшегося государства» возводит коррупцию в ранг прямой угрозы национальной безопасности и нацеливает государство и общество на объединение усилий в борьбе с этим негативным явлением.

В стране создан специальный государственный орган, объединяющий в себе регуляторные и правоохранительные функции в сфере государственной службы и противодействии коррупции. Он наделен функцией предупреждения, а также уголовного преследования лиц, совершивших коррупционные преступления. Успешно реализуется принцип неотвратимости наказания. Чиновники, уличенные в совершении коррупционных деяний, невзирая на должности и ранги, несут ответственность по всей строгости закона.

В нашем районе в 2015 - 2016 годах расследовано два уголовных дела, где организаторами хищения крупных государственных средств стали бывшие руководители предприятий. Например, назначенный на должность директора ГКП на ПХВ «Степняк су» гр. Рамазанов Д. К., используя свое служебное положение, нанес ущерб государству на сумму 2 072 000 тенге. Учитывая, что ущерб полностью возмещен, гр. Д. Рамазанов оштрафован на 2 378 400 тенге с лишением занимать должность в государственных органах, кроме того с него были взысканы процессуальные издержки в размере 15 219 тенге.

Аналогичное уголовное дело было возбуждено в отношении бывшего директора ГККП «Районный дом культуры» гр. И. Используя свое служебное положение, он похитил крупную сумму государственных средств. Районный суд назначил ему наказание с применением ст. 55 УК РК - пять лет ограничения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности в государственных органах. В доход государства были взысканы процессуальные издержки в размере 33 285 тенге. Необходимость суровой ответственности за коррупционные преступления предусмотрена концепцией правовой политики РК на период до 2020 года. Ведь неправомерное извлечение материальных и нематериальных благ ведет к подрыву интересов общества и снижению авторитета государственной власти. Говорят, что коррупция непобедима. Это далеко не так. За прошедшие годы количество коррупционных преступлений, как в стране, так и в нашем регионе уменьшено в несколько раз. Например, в текущем году в районе не зарегистрировано ни одного правонарушения. Здесь много слагаемых. Во-первых, развернута масштабная разъяснительная работа среди населения, ведется систематическая и кропотливая деятельность по повышению правовой культуры граждан с учетом возрастных, профессиональных и иных особенностей. Во-вторых, в Казахстане, по примеру зарубежных стран, введено материальное поощрение граждан, сообщающих о фактах коррупции. И это правильно. Только тесное партнерство государства и общества позволит успешно противостоять коррупции.

Гульмира АНАРБЕКОВА,

председатель Енбекшильдерского районного суда.