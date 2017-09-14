О неуважении к суду

Своевременное рассмотрение административных, гражданских и уголовных дел является одним из показателей эффективной работы судебной власти, так как способствует быстрому и объективному разрешению конфликтных ситуаций, а волокита и отложения дел всегда вызывает сомнения со стороны граждан и общества в беспристрастности судей.

Согласно Конституционному закону «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» проявление неуважения к суду или судье влечет установленную законом ответственность.

Требования судьи при осуществлении ими полномочий обязательны для исполнения всеми государственными органами и их должностными лицами, физическими и юридическими лицами.

На практике имеют место случаи, отложения судебных заседаний по причине неявки сторон, потерпевших, свидетелей и других лиц, участников процесса, а также когда участники судебного заседания или же посетители зданий судов проявляют факты неуважения к суду, которые влекут как административную, так и уголовную ответственность.

Основанием административной ответственности согласно статье 2 КоАП является совершение деяния, содержащего все признаки состава правонарушения, предусмотренного особенной частью КоАП.

За проявление неуважения к суду, виновные лица несут административную ответственность по статье 653 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Согласно ст. 653 ч. 1 Кодекса РК об АП неуважение к суду, выразившееся в неявке в суд без уважительных причин участников процесса и иных лиц по повестке, извещению, уведомлению или вызову в случаях, когда дальнейшее рассмотрение дела в их отсутствие представляется суду невозможным, неподчинении распоряжениям председательствующего в судебном заседании, нарушении установленных в суде правил, а также иные действия (бездействие), явно свидетельствующие о неуважении к суду и судье.

Из смысла данной статьи следует, что наложение административного взыскания за неуважение к суду возможно как во время судебного заседания, так и вне судебного заседания.

Санкция статьи 653 части 1 Кодекса РК об АП предусматривает административное взыскание в виде предупреждение либо штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до пяти суток. Часть вторая указанной статьи предусматривает ответственность за повторные действия, предусмотренные частью первой указанной статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания и влечет штраф в размере тридцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до десяти суток.

Административной ответственности по статье 653 КоАП подлежат физически вменяемые лица, достигшие к моменту окончания или пресечения административного правонарушения шестнадцатилетнего возраста.

В нормативном постановлении Верховного Суда РК «О некоторых вопросах применения законодательства о судебной власти в Республике Казахстан» дано разъяснение о том, что за проявление неуважения к суду, если оно не содержит другого специального административного правонарушения или преступления, виновные лица несут административную ответственность по статье 653 КоАП, в соответствии с которой неуважением к суду признаются любые действия, свидетельствующие о явном пренебрежении к суду или установленным в суде правилам.

Согласно ст.188 ч.5 Гражданско-процессуального кодекса Республики Казахстан суд вправе при установлении факта неуважения к суду со стороны присутствующего в процессе лица непосредственно в ходе судебного разбирательства наложить на виновное лицо административное взыскание.

В статье 120 ГПК РК указано, что об установлении факта проявления неуважения к суду в судебном заседании судьей (составом суда), ведущим процесс непосредственно в судебном заседании, где это нарушение было установлено, объявляется правонарушителю немедленно в судебном заседании без удаления суда в совещательную комнату. Данный факт фиксируется в протоколе судебного заседания. При этом протокол об административном правонарушении не составляется.

Лицо, в отношении которого установлен факт проявления неуважения к суду, а также иные лица, участвующие в деле, вправе дать свои объяснения.

Постановление об административном правонарушении изготавливается председательствующим судьей после окончания судебного заседания по гражданскому делу в совещательной комнате, подписывается судьей.

Протокол о правонарушении вместе с необходимыми материалами, направляются для рассмотрения в суд в соответствии с подсудностью, установленной Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Если в действиях нарушителя порядка в судебном заседании имеются признаки уголовного правонарушения, суд выносит об этом постановление, которое вручается и направляется лицу, в отношении которого оно вынесено, в течение трех рабочих дней и с подтверждающими материалами направляется прокурору для организации проведения досудебного производства.

Решение же о наложении административного взыскания оформляется в виде отдельного мотивированного постановления.

Административные взыскания за неуважение к суду и другие правонарушения, которые совершены вне судебного заседания, налагаются судом в общем порядке в соответствии с нормами Кодекса об административных правонарушениях.

В случае, проявления неуважение к суду, а также если установлено уклонение от явки в судебное заседание, протокол о правонарушении составляется судебным приставом или иным работником суда по устному распоряжению председателя суда или председательствующего в заседании суда, о чем указывается в протоколе о правонарушении.

Кроме того, судебными приставами в соответствии со ст.787 Кодекса РК об АП - при невыполнении требований о прекращении противоправных действий в зале во время судебного заседания, в отношении лица проявившего неуважение к суду, может быть применено административное задержание.

Привлечение к ответственности за проявление неуважения к суду судом расцениваются как крайние меры, поэтому призываем всех граждан и юридических лиц строго соблюдать нормы закона и своевременно являться в назначенное время в суд. При непосредственном рассмотрении дела в судебном заседании необходимо строго придерживаться правил поведения и этикета, что в свою очередь приведёт быстрому и своевременному рассмотрению судебных споров.

Председатель Енбекшильдерского районного суда

Гульмира Дуйсебаевна Анарбекова