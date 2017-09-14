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Назарбаев: ЭКСПО окупило себя

 

Нурсултан Назарбаев сообщил, что деньги, затраченные на проведение выставки ЭКСПО-2017 в Астане уже вернулись, передает корреспондент Zakon.kz.

Сегодня в Акорде проходит итоговая конференция по ЭКСПО с участием Президента Казахстана.

Глава государства сообщил, что выставка ЭКСПО в столице Казахстана уже себя окупила.

«Деньги потраченные уже вернулись. За счет посещений и за счет туристов, которые были здесь. Заполнили все гостиницы Астаны, все рестораны, все концертные залы и все магазины, весь бизнес получил хороший толчок», - сообщил Назарбаев.

«Бизнесмены тоже заработали свои деньги, и все это в копилку страны. Плюс если говорить о том, что 1400 казахстанских компаний участвовали в строительстве, поставляли металл, оборудование, стеновые материалы. Этот мультипликативный эффект прошел по всем этим предприятиям» - сказал президент.

 

Оксана Давыдова

 

14 сентября 2017, 16:41
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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