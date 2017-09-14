Президент пожелал Головкину победы в бою с Альваресом

14 сентября 2017, 16:55

Президент выразил уверенность в победе боксера.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев высказался по предстоящему бою между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом, передает Zakon.kz.

"Такое событие собирает больше всех казахстанцев у телевизоров. Эта встреча очень важна. Мексиканец Альварес - очень знаменитый человек, высшего класса боксер", - сказал президент.

Президент пожелал боксеру больших успехов. И сообщил, что будет за него болеть.

Но этот поединок дает возможность, а мы верим, что Головкин победит - он станет королем профессионального бокса в среднем весе и окажется наравне с Мухамедом Али и Маклом Тайсоном. Это для него очень важно. Давайте пожелаем ему больших успехов. Я буду смотреть, несмотря на то, что буду с визитом у наших соседей в это время. Будем все за него болеть.

Фото sports.kz

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