Президент пожелал Головкину победы в бою с Альваресом

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев высказался по предстоящему бою между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом, передает передает Zakon.kz





"Такое событие собирает больше всех казахстанцев у телевизоров. Эта встреча очень важна. Мексиканец Альварес - очень знаменитый человек, высшего класса боксер", - сказал президент.





Президент пожелал боксеру больших успехов. И сообщил, что будет за него болеть.





Но этот поединок дает возможность, а мы верим, что Головкин победит - он станет королем профессионального бокса в среднем весе и окажется наравне с Мухамедом Али и Маклом Тайсоном. Это для него очень важно. Давайте пожелаем ему больших успехов. Я буду смотреть, несмотря на то, что буду с визитом у наших соседей в это время. Будем все за него болеть.



