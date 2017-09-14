Назарбаев: Квартиры, построенные для ЭКСПО, продадут астанчанам

Выступая в Акорде по итогам проведения ЭКСПО, президент заявил, что жилье в 1,4 млн квадратных метров, построенное для выставки будет продано астанчанам, передает корреспондент Zakon.kz.

«Все, что мы построили за короткое время, практически новый район нашей страны и жилье 1,4 млн квадратных метров квартир - все будет продано астанчанам», - заявил президент.

Президент также сообщил, что на выставке были собраны самые лучшие разработки в области альтернативной энергетики.

«Мы собрали научные достижения, технологии, касающиеся этой темы, потому что это было очень важно. (…) Всех интересовало, какие достижения, чему можно поучиться. В этом смысле все говорили, что здесь были собраны самые передовые мысли», - сказал глава государства.

Президент сообщил, что на месте ЭКСПО появляется Международный финансовый центр «Астана», такой как Дубайский, Гонконгский, Шанхайский.

«Уже финансовые институты мира согласились работать здесь. Это будет финансирование не только Великого Шелкового пути, но всего нашего региона. В этом секторе будут работать люди. На одном из павильонов будет центр «зеленых» технологий, то есть продолжаем изучать, распространять эту идею. Еще в одном павильоне будет построен парк IT-стартапов, где молодые люди будут дорабатывать свои мысли и инновации и внедрять в производство. Он состоит из нескольких этажей. Еще один павильон будет посвящен для обучающей программы», - отметил Назарбаев.

Оксана Давыдова