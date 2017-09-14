В Алматы будет перекрыта одна из центральных улиц
14 сентября 2017, 17:04
Движение для транспорта будет закрыто в ночное время.
В Алматы в ночное время будет перекрыт проспект Абая, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.
"В связи с производством работ по капитальному ремонту моста через реку Есентай движение по пр.Абая с ул.Муканова в восточном направлении с 14 по 17 сентября в ночной период с 23.00 час. до 06.00 час. будет перекрыто. Временный проезд транспорта будет осуществлятся по улицам Сатпаева и Курмангазы", - говорится в сообщении.
Фото: motor.kz.
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