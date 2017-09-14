В массовом телефонном терроризме в России обвинили ИГ*
14 сентября 2017, 17:07
За два дня по всей стране из-за звонков с угрозами эвакуировали свыше 130 тысяч человек с более чем 420 объектов. Ни одно из сообщений не подтвердилось.
Волна звонков с угрозами минирования по всей России была инициирована из-за рубежа лицами, связанными с террористической группировкой "Исламское государство" *, заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Правоохранительными органами оперативно проведены мероприятия по обеспечению безопасности граждан. В результате осмотров объектов угроз средств террора не обнаружено. В результате немедленно начатых оперативно-розыскных и следственных действий получены данные о том, что анонимные сообщения инициированы лицами, находящимися за рубежом и связанными с МТО "ИГИЛ", а также другими организациями", — сказал он.
Исполнителей объявят в розыск после необходимых процедур, добавил собеседник агентства.
За два дня по всей стране из-за звонков с угрозами эвакуировали свыше 130 тысяч человек с более чем 420 объектов. Ни одно из сообщений не подтвердилось. Сообщалось, что основная часть анонимных звонков исходила с территории Украины.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в Казахстане.
Фото: РИА Новости / Наталья Селиверстова.
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