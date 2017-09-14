В массовом телефонном терроризме в России обвинили ИГ*

За два дня по всей стране из-за звонков с угрозами эвакуировали свыше 130 тысяч человек с более чем 420 объектов. Ни одно из сообщений не подтвердилось.

Волна звонков с угрозами минирования по всей России была инициирована из-за рубежа лицами, связанными с террористической группировкой "Исламское государство" * , заявил , заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах.





"Правоохранительными органами оперативно проведены мероприятия по обеспечению безопасности граждан. В результате осмотров объектов угроз средств террора не обнаружено. В результате немедленно начатых оперативно-розыскных и следственных действий получены данные о том, что анонимные сообщения инициированы лицами, находящимися за рубежом и связанными с МТО "ИГИЛ", а также другими организациями", — сказал он.





Исполнителей объявят в розыск после необходимых процедур, добавил собеседник агентства.





За два дня по всей стране из-за звонков с угрозами эвакуировали свыше 130 тысяч человек с более чем 420 объектов. Ни одно из сообщений не подтвердилось. Сообщалось, что основная часть анонимных звонков исходила с территории Украины.





* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в Казахстане.



