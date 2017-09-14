Обращение Коллегии адвокатов г. Астаны к Руководителю Администрации Президента РК

по проекту и концепции Закона РК «Об адвокатской деятельности и юридической помощи»

(13 сентября 2017 года)

Руководителю Администрации Президента

Республики Казахстан

Джаксыбекову А.Р.

ОБРАЩЕНИЕ

Коллегии адвокатов г. Астаны

по Концепции проекта Закона Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности

и юридической помощи» и проекту Закона Республики Казахстан «Об адвокатской

деятельности и юридической помощи»

Уважаемый Адильбек Рыскельдинович!

Адвокаты Коллегии адвокатов г. Астаны ознакомлены с предлагаемой Министерством юстиции Республики Казахстан реформой в сфере оказания юридической помощи.

Настоящая правовая позиция адвокатов, работающих в столице, преследует своей целью привлечь Ваше внимание к проблемам, которые неминуемо возникнут с принятием Концепции и законопроекта в предлагаемом содержании.

Мы полагаем, что под предлогом решения давно назревшей проблемы регулирования рынка юридических услуг, в представленных законопроектах фактически усиливается государственный контроль над адвокатурой, значительно сокращены гарантии деятельности каждого адвокатом.

Это следует из содержания второго варианта текстов Концепции проекта Закона Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» и проекта Закона Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности и юридической помощи».

В процессе разработки указанных Концепции и проекта Закона ни Коллегия адвокатов г. Астаны, ни отдельные адвокаты нашей Коллегии участия не принимали, так как не имели никакой информации о проведении такой работы.

Только 7, 8 и 11 сентября по системе видео-конференц связи прошли обсуждения первоначальных вариантов законопроектов с участием Министерства юстиции Республики Казахстан.

Впервые адвокаты Коллегии адвокатов г. Астаны были допущены для участия в рабочей группе Министерства юстиции Республики Казахстан уже по новым редакциям проектов Концепции и Закона только 12 сентября этого года.

Это фактически лишило нас возможности ещё на стадии подготовки этих документов обратить внимание разработчиков на принципиальные и системные ошибки в вопросах регулирования юридической помощи.

Вынуждены констатировать, что в представленном виде ни Концепция, ни сам текст проекта Закона Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» не находят поддержку адвокатов Коллегии, в частности, в силу следующих обстоятельств.

1. Концепция и законопроект включают в себя различные виды деятельности: деятельность адвокатов по оказанию квалифицированной юридической помощи (некоммерческая деятельность) и деятельность иных лиц (юристов и не юристов), которые практически занимаются оказанием юридических услуг (коммерческой деятельностью) неопределенному кругу лиц.

Оказанием юридической помощи в той или иной степени в Республики Казахстан занимаются нотариусы, частные судебные исполнители, работники государственных органов, чья деятельность регулируется самостоятельными законами.

Но только адвокатура законодательно призвана содействовать реализации гарантированного государством и закрепленного Конституцией Республики Казахстан права человека на судебную защиту своих прав, свобод и получение квалифицированной юридической помощи.

Оказание квалифицированной юридической помощи является единственным, основным видом деятельности адвокатов.

Республика Казахстан одной из первых стран постсоветского пространства приняла самостоятельный Закон «Об адвокатской деятельности» ещё 5 декабря 1997 года, тем самым подчеркивая важность и необходимость существования для молодого независимого государства самостоятельного правового института, направленного на защиту своих граждан - адвокатуру.

На протяжении 20 лет своего существования в этот Закон вносились изменения, продиктованные временем. Поэтому и на сегодняшний день Закон Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности», регламентирующий профессиональную жизнь адвокатов, не утратил своей актуальности и значения.

По нашему мнению, в настоящее время нет никаких правовых или иных достаточных оснований для ликвидации адвокатуры предлагаемым путем отмены отдельного Закона Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности» и законодательного принудительного «присоединения» самостоятельного института адвокатуры к вновь создаваемым «юридическим консультантам».

2. Концепция и законопроект направлены на решение важной государственной задачи - регулирование рынка юридических услуг.

Как правовой инструмент защиты национального рынка юридических услуг эти законопроекты нужны и своевременны.

По нашему мнению самым приемлемым методом государственного регулирования рынка юридических услуг могло бы стать делегирование государством своих полномочий по регулированию рынка юридических услуг саморегулируемому объединению субъектов этого рынка с обязательным членством в таком объединении, которое является единственным на данной территории.

Таким, исторически сложившимся, профессиональным объединением юристов в Республике Казахстан является адвокатура.

Адвокатура существует во всех развитых странах мира и объединяет всех, кто посвятил свою жизнь служению правосудию и защите прав граждан.

Деятельность физических и юридических лиц, которые занимаются правовым консультированием и юридическим обслуживанием граждан, предпринимателей, предприятий различных форм собственности, в Казахстане должна быть объединена в единую корпорацию юристов - адвокатуру.

Национальный институт адвокатуры имеет прозрачную и понятную структуру и четко выстроенную систему обязательных требований и условий для своих членов: профессиональные нормы поведения, квалификационные требования, периодическая аттестация, дисциплинарная ответственность.

Именно адвокатуре, которая является ядром системы оказания гражданам юридической помощи, отведена ведущая роль согласно Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан 24 августа 2009 года.

Полагаем, что существующая организация адвокатской деятельности, является образцом и гордостью независимого Казахстана.

Таким образом, предлагаемые законопроекты должны быть направлены на регламентирование деятельности по оказанию юридических услуг либо самостоятельным Законом, либо путём объединения с действующей системой адвокатуры Казахстана.

3. Концепция и законопроект предлагают введение новых форм работы для адвокатов, элементы по совершенствованию института адвокатуры Казахстана.

К ним относятся вопросы повышения квалификации, оказания юридической помощи социально незащищенным слоям населения, расширения форм адвокатской деятельности, совершенствования дисциплинарной практики, страхования и доступа к профессии.

Предлагаемые законопроектами новеллы очевидно нуждаются в доработке, в более точных формулировках, не изменяющих уже достигнутого уровня института адвокатуры Казахстана, как некоммерческого, самостоятельного, независимого, саморегулируемого и самофинансируемого профессионального объединения.

Адвокатами столичной Коллегии проводится дополнительная работа по анализу содержания представленных проектов, исследованию действующего законодательства и вырабатываются конкретные предложения, которые будут направлены в Администрацию Президента Республики Казахстан в самое ближайшее время.

Наши предложения направлены не столько на усиление института адвокатуры, сколько на защиту прав граждан при получении квалифицированной юридической помощи, что является их конституционным правом.

При любом взвешенном решении Закон Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности» должен быть сохранен и существовать независимо в виде отдельного нормативного правового акта, без каких-либо дополнений.

С учетом всего вышеизложенного, обращаемся к Вам, Адильбек Рыскельдинович, с просьбой принять во внимание настоящую правовую позицию адвокатского корпуса столицы, оказать содействие в защите и сохранении адвокатуры независимого Казахстана, как полноценного института гражданского общества, деятельность которого направлена на последовательную реализацию принципа верховенства Закона и конституционной гарантии на получение квалифицированной юридической помощи.

Председатель Президиума

Коллегии адвокатов г. Астаны Р.Б. Досанова