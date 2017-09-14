Марат Шибутов: Никто не возмущался, читая SMS от КЧС на казахском на латинице

Люди забывают, что это первый вариант, который еще в обсуждении, а дальше он будет улучшаться - политолог.

Сегодня, 14 сентября, в Алматы состоялось заседание Общественного совета на тему «Общественный совет города Алматы поддерживает переход на латиницу», сообщает сообщает Zakon.kz





В совещании выступили председатель Общественного совета Рахман Алшанов и члены совета Марат Шибутов, Бекнур Кисиков, Даурен Бабамуратов и другие.





Спикеры осветили вопросы перехода на латиницу, а также представили свое видение о новом алфавите. Эксперты в различных отраслях представили нюансы перехода на латиницу.





Член общественного совета, писатель и филолог Бекнур Кисиков сообщил, что 26 букв в алфавите могут уместить любой язык мира.





«Как филолог скажу, любой язык можно уложить в 26 букв. Возьмем английский - самый передовой, самый продвинутый язык. 2,5 млрд человек на нем говорят. Дело в том, что все слова передаются через транскрипции (звучание, -прим.), не через буквы. Везде есть тональность – мягкая, твердая. Я считаю, что современный язык будущего должен иметь в себе минимум букв, который мы можем набрать на клавиатуре, нам не нужно постоянно шрифты придумывать», - рассказал Кисиков.





По его словам, к переходу на латиницу также приступают Китай, Япония и ряд арабских стран.





«Им нужно дать информацию о себе, о своей лексике. Им нужно популяризировать свой язык», - отметил он.





Он также напомнил, что в XX веке в Казахстане было три языка – арабица, латиница и кириллица. Для того времени это было идеально, так как Казахстан находился в составе СССР, в одном пространстве.





«Но сейчас вы видите, что с интернетизацией и технологизацией процесса у нас есть шанс за короткий срок быстро интегрироваться в мировое пространство и быстро распространить язык», - рассказал Кисиков.





Он подчеркнул, что категорически против диграфов и дефтонгов (дополнительные символы над буквами, - прим), имеющиеся в турецкой и немецкой латинице. Иначе, по его словам, переход на латиницу не имеет смысла. Писатель также подчеркнул, что имеющийся на данный момент вариант казахской латиницы необходимо доработать.





Известный казахстанский политолог Марат Шибутов поддержал слова писателя.





«Я думаю, тот вариант, который предложен, он будет дорабатываться. Будет в первую очередь делаться большой словарь, то есть как минимум 200 тысяч слов, потом еще больше. Когда будут установлены правила произношения, правописания, все будет гораздо лучше. Люди забывают, что это первый вариант, который еще в обсуждении, а дальше он будет улучшаться», - отметил Шибутов.





Политолог также удивился разгоревшимся спорам в соцсетях.





«Мы все получаем SMS-ки от номера «112», который написан на казахском на латинице. И ведь никто не говорит: «Мы ничего не понимаем». Вся страна читает и все понимает, и про паводки, и про осадки, и про усиление ветра», - отметил Шибутов.





Политолог напомнил, что все это время молодежь общалась в мессенджерах и по SMS на казахском, используя латиницу.





«Молодежь не скачивала специальные приложения и шрифты, все писали на латинице. Как молодежь пишет, мы к этому фактически перешли», - отметил он.





Член общественного совета Казыбек Шайх отметил, что переход на латиницу создаст новые рабочие места.





«Основной аргумент тех людей, которые против перехода на латиницу: «будут у государства большие затраты». Этот аргумент не выдерживает даже самой легкой критики со стороны экономистов. На какие деньги мы меняем алфавит в Казахстане, на тенге или на доллары? Куда мы тратим эти тенге? Мы эти деньги не сожжем, не выкинем. На эти деньги будут созданы тысячи рабочих мест. Люди будут переводить учебники, менять названия городов, изменять карты, создавать новые методические материалы – это создаются рабочие места», - сообщил он.





По его мнению, время перехода на латинский алфавит выбрано правильно.





Члены совета также отметили, что переход на латиницу пройдет безболезненно, будет учитываться опыт других стран. Казахстанцы, которые всю жизнь пользовались кириллицей, могут не переживать, что переход произойдет в один день.





По результатам заседания Общественного совета Алматы были выработаны необходимые рекомендации.



