Каким увидят депутаты проект нового Налогового кодекса

Новый Налоговый кодекс меняется сам, а также меняет подходы к предоставлению льгот и проведению проверок

Правительство завершило свою часть работы над новым Налоговым кодексом, сообщает informburo.kz. На очередном заседании кабинет министров одобрил проект этого документа. Теперь дело за депутатами. В Парламент законопроект планируется внести до конца сентября. О том, в каком виде его получат парламентарии, подробно рассказали в своих докладах министры экономического блока.

Новый Налоговый кодекс, судя по всему, отличаться от ныне действующего будет существенно. В первую очередь изменения коснутся структуры - каждый раздел в проекте персонализирован, иначе говоря, для каждого вида налогоплательщика создаётся свой отдельный раздел.

«В целом в проекте кодекса предусмотрены изменение идеологии, внедрение стимулирования и упрощение администрирования. Идеология будет направлена на защиту добросовестного налогоплательщика. Стимулы получат различные сектора экономики. Администрирование упростится и будет мотивировать самостоятельную уплату налогов», - сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

Идеология нового Налогового кодекса

Идеология будет направлена на защиту интересов добросовестного налогоплательщика, то есть речь идёт о том, что:

Во-первых, все неясности и неточности будут толковаться в пользу налогоплательщиков. Данный принцип должен позволить справедливо рассматривать налоговые споры.

Во-вторых, предлагается не применять штрафы и пени, если налогоплательщик действовал в соответствии с разъяснением налогового органа, по которому впоследствии изменилась позиция.

В-третьих, требование к обоснованности доначислений будет усилено. Чтобы эти доначисления были произведены, в актах налоговых проверок должны быть соответствующие обоснования.

В-четвёртых, бизнесу будет предоставлено больше времени для изучения изменений законодательства. Поправки предлагается принимать не позднее 1 июля.

В-пятых, появляется защита от многочисленных поправок в течение года. Предлагается все возникающие поправки вносить консолидировано одним законопроектом, что даст возможность бизнесу быть осведомлённым обо всех изменениях в Налоговом кодексе.

Специальные режимы кодекса

От специальных налоговых режимов, которые сейчас направлены на развитие малого и среднего бизнеса, в новом Налоговом кодексе отказываться не намерены, при этом в нём появится альтернативный, так называемый режим фиксированного вычета. Он в большей степени рассчитан на предпринимателей с большим оборотом, но низкой прибылью.

«Предприниматель может вычитать без подтверждения половину своей выручки. А если начнёт вести учёт расходов, то получает премии, вычеты за подтверждение расходов. Налогоплательщикам предоставляется право выбора режима», - отметил глава профильного ведомства.

Новшества коснутся и режима «упрощённая декларация»: требования по размеру доходов станут одинаковыми как для физических, так и юридических лиц. Согласно действующему законодательству в индивидуальном предпринимательстве численность сотрудников не должна превышать 25 человек, а доход - 68,4 миллиона тенге. У юридического лица эти показатели выше: численность - не более 50 чел, доход - 136,9 миллиона тенге. В новой редакции численность в обоих случаях предлагается уравнять, указав - не более 30 сотрудников, а доход - не более 100 миллионов тенге.

Льготы

Ряд привычных привилегий и налоговых уступок в виде льгот в обновлённом кодексе казахстанцы могут не найти. В частности, разработчики предлагают отказаться от освобождения от уплаты налогов с оборотов от игровых автоматов, от реализации лотерейных билетов, государственных знаков почтовой оплаты, импорта почтовых марок.

Отменить намерены и льготы, противоречащие требованиям Всемирной торговой организации, так как согласно требованиям ВТО для товаров внутреннего производства и импорта должны быть применены равные условия налогообложения.

Некоторые налоговые послабления модернизируют. Например, планируется отменить сбор с аукционов и плату за пользование судоходными водными путями, поскольку государство не предоставляет услуги и разрешения в данных случаях. Появятся и новые льготы.

В реальном секторе экономики готовятся льготы по НДС для предпринимателей, занимающихся автомобилестроением, а также бизнесменов, работающих в рамках специального инвестиционного контракта (СИК).

«Так, будут освобождены от НДС импорт комплектующих - сырья и материалов, а также оборот от реализации произведённых товаров.Также передача имущества в финансовый лизинг освобождается от НДС, если передаваемое имущество приобретено без НДС и входит в перечень товаров для СИК. Продлевается льгота по корпоративному подоходному налогу с сумм вознаграждений от операций по лизингу», - рассказал Тимур Сулейменов.

В финансовом секторе намерены исключить двоякое толкование налогообложения имущества, приобретённого организацией по управлению сомнительными активами. Для физических лиц предусматривается освобождение от индивидуального подоходного налога. При передаче проблемных активов коллекторам дисконт коллектора будет облагаться по факту после отработки актива.

В сфере недропользования на налоговые послабления смогут рассчитывать бизнесмены, которые будут инвестировать в геологоразведку. Планируется отмена бонуса коммерческого обнаружения в целях стимулирования успешной разведки. Для морских и глубоких нефтяных месторождений предложен более простой альтернативный налог на недропользование. Для ускорения разведки твёрдых полезных ископаемых вводится механизм арендных платежей. Предоставляется возможность учесть расходы неуспешной разведки в другом добычном контракте в рамках одного юридического лица. Будут пересмотрены подходы по определению доходов при реализации нефти и газа ниже себестоимости.

«Учитывая мировую практику, предлагается отменить налог на сверхприбыль для горнорудной отрасли с переносом нагрузки на рентный налог на экспорт по углю. В мировой практике для горнорудной отрасли отсутствует такой налог. По сути, данный налог платили угледобывающие компании», - пояснил глава Министерства национальной экономики.

Что касается инвестиционных проектов, то с введением нового Налогового кодекса на преференции рассчитывать смогут не только новые предприятия, но и старые, осуществляющие модернизацию. Льготы будут действовать не более трёх лет с момента завершения модернизации и реконструкции и при условии, если инвестиции составили не менее 5 миллионов минимальных расчётных показателей.

Проверки

Дисциплинировать казахстанских налогоплательщиков намерены при помощи новой системы управления рисками. Вводится дифференцированный, трёхуровневый подход к налоговому администрированию для разных категорий налогоплательщиков.

Самые дисциплинированные бизнесмены будут отнесены к так называемой зелёной группе. Это даёт им целый ряд бонусов: таких предпринимателей не будут отвлекать проверками, для них предусматриваются послабления в виде изменения сроков представления отчётности, уплаты задолженности, возможности участия в горизонтальном мониторинге.

Менее дисциплинированные предприниматели - те, что были уличены в нарушениях, попадут в группу средней степени риска. К ним будут применяться умеренные механизмы администрирования: направляться извещения, а в случае неисполнения - меры налогового контроля.

В группу повышенного риска попадут злостные неплательщики. Они будут находиться под пристальным вниманием, и в случае ненадлежащего исполнения налоговых обязательств реакция фискалов последует незамедлительно.

Впрочем, попадание в группу с той или иной степенью риска не является пожизненным клеймом: злостные неплательщики могут исправиться и со временем попасть к «зелёным», а примерные бизнесмены, наоборот, если будут уличены в нарушениях, окажутся под пристальным контролем.

«Следует отметить, что категорирование налогоплательщиков во многих странах мира является конфиденциальной, закрытой информацией. Мы же предлагаем внедрить комбинированную модель, предусматривающую и открытые критерии, которые будут служить налогоплательщикам ориентиром для вхождения в «зелёную зону» низкой степени риска и предупреждением от попадания в «красную зону» - пояснил министр финансов Бахыт Султанов.

Ликвидация бизнеса

В числе причин, по которым казахстанцы уклоняются от уплаты налогов - сложность снятия предприятия с учёта. Иначе говоря, граждане зачастую попросту боятся становиться индивидуальными предпринимателями, потому что, если дело не выгорит и его не закрыть, можно оказаться непреднамеренно злостным нарушителем. Процедуры ликвидации бизнеса в обновлённом кодексе намерены изменить.

«Для многих предпринимателей закрыть компанию намного сложнее, чем открыть её. Это привело к большому количеству бездействующих налогоплательщиков. В этой связи в законопроекте заложены основные условия для их принудительной ликвидации. С целью обеспечения открытости данной процедуры информация о принудительной ликвидации будет заблаговременно размещаться в СМИ, и будет проводиться работа с претензиями потенциальных кредиторов этих компаний», - отметил глава Минфина.

По официальным данным, в стране 72 тысячи юридических лиц и 61 тысяча индивидуальных предпринимателей бездействуют. Принудительной ликвидации будут подлежать налогоплательщики, которые в течение пяти лет не осуществляли деятельность, не совершали экспортно-импортные операции, не имеют на праве собственности объектов обложения, не осуществляли платежи или переводы денег по банковским счетам, не являлись плательщиками НДС.

Чем займутся депутаты

Что в проекте нового Налогового кодекса не предусмотрели, так это появление очередной нагрузки на бизнес в виде отчётов о переводе средств в Фонд обязательного медстрахования и пенсионных отчислений.

«Малый и средний бизнес, который находится в специальном налоговом режиме, сдавал отчётность раз в полгода. Теперь отчётность увеличивается почти в два раза. Мы предлагали найти выход и сохранить удобную форму отчётности для малого и среднего бизнеса. Особенно ИП, у которых уже устоявшиеся правила отчётности, у которых не везде есть своя профессиональная бухгалтерия. Найти возможность сохранить для них вот эту полугодовую форму отчёта. Мы до последнего обсуждали, до внесения в Парламент есть время или в Мажилисе это обсудить и эту нагрузку на бизнес не увеличивать», - выступил председатель правления НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов.

Проект нового Налогового кодекса разработан в рамках президентской программы «План нации - 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ». В частности, третья институциональная реформа «Индустриализация и экономический рост» предусматривает оптимизацию действующих налоговых режимов с обязательным ведением налогового учёта доходов и расходов.