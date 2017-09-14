Назарбаев о сирийских переговорах: Казахстан ни у кого не вызывает изжоги

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, почему Астана выбрана местом для переговоров по разрешению сирийского конфликта и высказал свое мнение по поводу того, когда в Сирии наступит мир.

Он напомнил, что вместе с Астанинским процессом идут Женевские переговоры по этой проблеме.

«Иран, Россия, Турция, другие страны обратились ко мне, поскольку страна, которая имеет равные хорошие отношения со всеми, никакой изжоги Казахстан ни у кого не вызывает. Взялись использовать площадку (в Астане — ред.) для проведения переговоров. Мы дали согласие, идут переговоры, очередной раунд сегодня начинается», — сказал Назарбаев на пресс-конференции в Акорде для казахстанских и иностранных журналистов.

Президент отметил, что в результате этих переговоров удалось остановить войну в некоторых регионах Сирии, создать очаги деэскалации.

«Сейчас будет обсуждаться следующее поле для деэскалации дальше. Думаю, что мы большой вклад в это вкладываем», — продолжил Назарбаев.

Глава государства добавил, что в результате конфликта в Сирии были убиты тысячи людей, миллионы стали беженцами, разрушены величайшие памятники мировой истории и культуры.

«Спрашивается: «За что? За какие грехи они там наказывают?». Вот почему мы в Казахстане ценим политическую стабильность и возможность развиваться. Мы выступаем за мирное разрешение вопросов», — сказал Назарбаев.

«Там, я думаю, до мира еще далеко, но каждая страна по мере своих сил и возможностей должна способствовать… И мы делаем свою часть работы, я думаю, мы должны продолжать эту работу», — заключил президент.

14-15 сентября планируется проведение переговоров в соответствии с согласованной ранее повесткой дня и результатами экспертных консультаций, прошедших в Астане накануне.

В ходе шестой встречи планируется рассмотреть ряд документов, регламентирующих деятельность сил контроля деэскалации, и продолжить работу над согласованием состава сил контроля в сирийском городе Идлибе. Ожидается, что стороны примут совместное заявление о гуманитарном разминировании исторических памятников в Сирии, включенных в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, а также обсудят другие вопросы.