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В Польше мужчина угнал поезд

14 сентября 2017, 17:30

После задержания угонщик был доставлен в больницу, где прошел тест на наличие в крови алкоголя и наркотиков.

На железнодорожной станции города Хотомув (Мазовецкое воеводство) мужчина угнал товарный поезд.

Около 04:00 утра по местному времени (08:00 аст) в кабину стоявшего на путях состава ворвался мужчина. Угрожая физической расправой, он заставил машиниста начать движение.

Доехав до станции Легионово, угонщик покинул локомотив, а машинист сообщил о происшествии в полицию. Через некоторое время стражам порядка удалось схватить подозреваемого. Им оказался 35-летний мужчина.

После задержания угонщик был доставлен в больницу, где прошел тест на наличие в крови алкоголя и наркотиков. В настоящее время с ним работают следователи, которые пытаются выяснить мотивы и причины, толкнувшие мужчину на данное правонарушение.

Источник: Lenta.ru.

Фото: legio24.pl.

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