В Польше мужчина угнал поезд

После задержания угонщик был доставлен в больницу, где прошел тест на наличие в крови алкоголя и наркотиков.

На железнодорожной станции города Хотомув (Мазовецкое воеводство) мужчина угнал товарный поезд.





Около 04:00 утра по местному времени (08:00 аст) в кабину стоявшего на путях состава ворвался мужчина. Угрожая физической расправой, он заставил машиниста начать движение.





Доехав до станции Легионово, угонщик покинул локомотив, а машинист сообщил о происшествии в полицию. Через некоторое время стражам порядка удалось схватить подозреваемого. Им оказался 35-летний мужчина.





После задержания угонщик был доставлен в больницу, где прошел тест на наличие в крови алкоголя и наркотиков. В настоящее время с ним работают следователи, которые пытаются выяснить мотивы и причины, толкнувшие мужчину на данное правонарушение.







