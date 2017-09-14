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Назарбаев подчеркнул важность открытия Банка НОУ МАГАТЭ в Казахстане

 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность открытия Банка низкообогащенного урана МАГАТЭ в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

«Как вы знаете, мы открыли Банк низкообогащенного урана МАГАТЭ в Казахстане. Это очень важно, чтобы вы понимали, в чем здесь фишка. Проблема с Ираном какая была? Они сами начали обогащать уран до его уровня. До 20% обогащения урана можно делать бомбу, а для электростанции нужен низкообогащенный уран», - сказал Президент.

По его словам, любая страна, которая хочет строить АЭС, может взять уран через Банк МАГАТЭ. Государствам необязательно самим обогащать топливо.

«Обогащение в различных государствах грозит распространением урана и попаданием в руки террористов, не дай Бог», - отметил Глава государства.

Назарбаев отметил, что открытие Банка - очень важное мероприятие, которое он одобрил.

 

Ксения Давыдова

 

14 сентября 2017, 17:30
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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