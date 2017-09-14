Глава государства высказался о "saebiz"
14 сентября 2017, 16:10
Есть восемь букв - чисто казахские звуки - их нужно изобразить, вот в этом вопрос - Президент.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что к вопросу перехода казахского языка на латиницу необходимо подходить вдумчиво и постепенно, передает корреспондент Zakon.kz.
Как отметил Глава государства, переход на латиницу беспокоит всех.
"Много об этом говорили, ученые долго работали, всю историю посмотрели, опыт других стран. Я говорил, чтобы не было крючков. Есть восемь букв - чисто казахские звуки - их нужно изобразить, вот в этом вопрос", - сказал он на пресс-конференции в Акорде.
По его словам, в связи с этим необходимо всестороннее обсуждение вопроса.
"Я предложил обсудить Парламенту. Все высказали замечания, сейчас детали. Когда языковеды, ученые, историки придут к согласию и скажут, тогда объявлю о новом алфавите. Кириллица свою роль продолжит играть. Поэтому те, кто пользуются кириллицей, говорит на русском языке, они могут не волноваться", - отметил Н. Назарбаев.
В то же время он указал, преподавание начнется на латинском алфавите "где-то к 2022 году".
"Речь идет о доработке. Мне вчера рассказали, что в Интернете обсуждают написание слова "cәбіз" на латинице - saebiz. Но, к примеру, для написания "школа" на немецком schule. В казахском языке нет "ю, я, ь". Используя эти буквы, мы искажаем казахский язык, поэтому приходим в основу. Это важнейшее мероприятие. Но здесь наскоком нельзя, будем постепенно и вдумчиво подходить", - заключил Президент.
Ксения Давыдова, Астана
Фото akorda.kz
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