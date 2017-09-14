Глава государства высказался о "saebiz"

Есть восемь букв - чисто казахские звуки - их нужно изобразить, вот в этом вопрос - Президент.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что к вопросу перехода казахского языка на латиницу необходимо подходить вдумчиво и постепенно, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





Как отметил Глава государства, переход на латиницу беспокоит всех.





"Много об этом говорили, ученые долго работали, всю историю посмотрели, опыт других стран. Я говорил, чтобы не было крючков. Есть восемь букв - чисто казахские звуки - их нужно изобразить, вот в этом вопрос", - сказал он на пресс-конференции в Акорде.





По его словам, в связи с этим необходимо всестороннее обсуждение вопроса.





"Я предложил обсудить Парламенту. Все высказали замечания, сейчас детали. Когда языковеды, ученые, историки придут к согласию и скажут, тогда объявлю о новом алфавите. Кириллица свою роль продолжит играть. Поэтому те, кто пользуются кириллицей, говорит на русском языке, они могут не волноваться", - отметил Н. Назарбаев.





В то же время он указал, преподавание начнется на латинском алфавите "где-то к 2022 году".





"Речь идет о доработке. Мне вчера рассказали, что в Интернете обсуждают написание слова "cәбіз" на латинице - saebiz. Но, к примеру, для написания "школа" на немецком schule. В казахском языке нет "ю, я, ь". Используя эти буквы, мы искажаем казахский язык, поэтому приходим в основу. Это важнейшее мероприятие. Но здесь наскоком нельзя, будем постепенно и вдумчиво подходить", - заключил Президент.





Ксения Давыдова, Астана