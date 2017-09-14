В центре Атырау пресечена деятельность подпольного казино

При координации прокуратуры области сотрудниками Службы экономических расследований Департамента государственных доходов по Атырауской области выявлено «подпольное казино», которое осуществляло незаконную деятельность в центре Атырау, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на прокуратуру Атырауской области.





В ходе осмотра помещения сотрудниками СЭР Департамента были изъяты: покерный стол - 4 шт., электронный рулетка «Бинго 37» марки «ЗУМ» - 4 комплекта, фишки-35 шт., системный блок-15 шт., телевизор-13 шт., термопринтер-2 шт., ручной сканер-2 шт., а также денежные средства в размере 68 110 долларов США и 18 млн. 821 тыс. 980 тенге.





Как рассказал прокурор области Ернат Сыбанкулов, данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) по ст.307 ч.1 УК РК «Организация незаконного игорного бизнеса» и начато досудебное расследование, ход которого взят на контроль прокуратурой.





Настоящая статья предусматривает наказание - в размере штрафа до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительных работ в том же размере, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.





Согласно Закону «Об игорном бизнесе» казино и залы игровых автоматов подлежат размещению в Алматинской области на побережье Капшагайского водохранилища и в Щучинском районе Акмолинской области в пределах территорий, определяемых местными исполнительными органами, соответственно не размещаются на других территориях законно.





Кроме того, запрещаются предоставление здания, помещения или сооружения для открытия заведомо незаконного игорного заведения либо организации игорного бизнеса, а также предоставление игорного оборудования для осуществления (организации) заведомо незаконного игорного бизнеса.





Прокурор области отметил, что в настоящее время при координации прокуратуры области правоохранительными органами области усиливаются меры по борьбе с преступностью и его профилактикой.