В частности, основанием для разработки Программы послужили:

Указ Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922 «О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года»;

Послание Президента Республики Казахстан Лидера Нации Н. А. Назарбаева народу Казахстана от 14 декабря 2012 года «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства»;

Указ Президента Республики Казахстан от 1 августа 2014 года № 874 «Об утверждении Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы и внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 957 «Об утверждении Перечня государственных программ»;

Указ Президента Республики Казахстан от 6 апреля 2015 года № 1030 «Об утверждении Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015-2019 годы и внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 957 «Об утверждении Перечня государственных программ»

Программа Президента Республики Казахстан от 20 мая 2015 года «План нации - 100 конкретных шагов»;

Послание Президента Республики Казахстан Лидера Нации Н. А. Назарбаева народу Казахстана от 31 января 2017 года «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность»;

Указ Президента Республики Казахстан от 14 февраля 2017 года № 420, «Об утверждении Государственной программы развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017-2021 годы и внесении изменения и дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 957 «Об утверждении Перечня государственных программ»

Целью программы является создание благоприятного инвестиционного климата и привлечение инвестиций, ориентированные на повышение эффективности.

Направление Программы:

1. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций

2. Повышение уровня защиты прав инвесторов

3. Улучшение торговой логистики и развитие производственно-сбытовых связей между иностранными инвесторами и местными компаниями

Второе направление. Реализация эффективных операционных мер и разработка новых подходов привлечения инвестиций:

4. Совершенствование институциональных механизмов по привлечению, сопровождению и поддержке инвесторов

5. Формирование проактивных подходов к привлечению и удержанию инвестиций

Третье направление. Соответствие плана приватизации и механизмов государственно-частного партнерства приоритетам привлечения иностранных инвестиций:

6. Обеспечение участия иностранных инвесторов в процессе приватизации

7. Привлечение инвестиций в проекты государственно-частного партнерства

Срок реализации программы 2018 - 2022 годы.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.