Певице Селене Гомес пересадили почку

Поп-певица Селена Гомес перенесла операцию по пересадке почки.





"Не могу описать, как я благодарна моей подруге. Она сделала мне бесценный подарок, пожертвовав свою почку", - подписала она фотографию.









Ранее певица сообщала, что болеет волчанкой. Это заболевание, при котором вырабатываемые иммунной системой антитела повреждают здоровые клетки. Повреждается преимущественно соединительная ткань. У больных часто появляется сыпь на лице, они жалуются на скачки температуры, слабость, головную и мышечную боль. Из-за недуга она несколько раз брала перерывы в выступлениях.





Врачи сообщают, что ее самочувствие улучшается.





Фото: 24smi.org.