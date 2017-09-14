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Певице Селене Гомес пересадили почку

14 сентября 2017, 17:58

Ее самочувствие улучшается.

Поп-певица Селена Гомес перенесла операцию по пересадке почки. Фотографию с больницы она опубликовала на своей странице в Instagram, передает Zakon.kz.

"Не могу описать, как я благодарна моей подруге. Она сделала мне бесценный подарок, пожертвовав свою почку", - подписала она фотографию.


Ранее певица сообщала, что болеет волчанкой. Это заболевание, при котором вырабатываемые иммунной системой антитела повреждают здоровые клетки. Повреждается преимущественно соединительная ткань. У больных часто появляется сыпь на лице, они жалуются на скачки температуры, слабость, головную и мышечную боль. Из-за недуга она несколько раз брала перерывы в выступлениях.

Врачи сообщают, что ее самочувствие улучшается.

Фото: 24smi.org.

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