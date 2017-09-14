Пресс-конференцию Президента РК для журналистов покажут в ближайшее время

В пресс-конференции приняли участие журналисты более чем 50 казахстанских и зарубежных средств массовой информации.

В ходе встречи глава государства подвел итоги прошедших в стране международных мероприятий и ответил на наиболее актуальные вопросы, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды





В частности, Нурсултан Назарбаев рассказал об успехе специализированной выставки «ЭКСПО-2017» и разъяснил значимость прошедшего Саммита ОИС по науке и технологиям в Астане.





Кроме этого, Президент Казахстана ответил на ряд ключевых вопросов международной повестки дня и поделился ожиданиями от Астанинского процесса по урегулированию конфликта в Сирии.





Глава государства остановился на важности модернизации казахского языка и перехода к латинице , а также рассказал о своем недавнем телефонном разговоре с Президентом США Дональдом Трампом.





В ходе встречи Нурсултану Назарбаеву были заданы и личные вопросы, в том числе касающиеся использования информационных технологий, а также о его ожиданиях от предстоящего поединка Геннадия Головкина.





Пресс-конференция будет показана в эфире республиканских каналов в ближайшее время.



