Казахстан намерен поддерживать ОПЕК по снижению добычи нефти

«Мы и дальше будем поддерживать солидарность с другими нефтедобывающими странами, чтобы удерживать такую возможность по цене», - заявил Президент РК.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев высказал мнение насчет дальнейшей поддержки достигнутых в рамках ОПЕК договоренностей по снижению объемов добываемой нефти, передает корреспондент Zakon.kz.

«Мы присоединились к единому мнению по ОПЕК, по снижению добычи. Казахстан снизил на 20 тысяч баррелей - хотя с запуском Кашагана нам это не так просто делать, но мы солидарность проявляем, потому что это влияет на цены. Средняя цена 52-55 долларов за баррель. Это устраивает нас всех», - сказал он на пресс-конференции в Акорде.

При этом глава государства отметил, что в случае сохранения положительного влияния соглашения ОПЕК на сырьевой рынок Казахстан будет поддерживать договоренности.

«Наши бюджеты были рассчитаны на 40-45 долларов за баррель, а сейчас идет 52-55. Значит, если это позиция будет срабатывать, мы и дальше будем поддерживать солидарность с другими нефтедобывающими странами, чтобы удерживать такую возможность по цене. Конечно, чем больше цена, тем больше поступления денег. Мы накапливаем в Национальном фонде, который помогаем нам выходить из кризиса, развивать индустриализацию, развивать инфраструктуру Казахстана», - заключил Глава государства.

Ксения Давыдова, Астана. Фото informburo.kz