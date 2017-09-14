Назарбаев о смартфоне: Мне некогда туда смотреть

Президент РК Нурсултан Назарбаев рассказал, что пользуется гаджетами при необходимости, передает корреспондент Zakon.kz.

«Мне некогда туда смотреть. Конечно, смотрю, получаю СМС-ки. Вам дать номер телефона? Честно говоря, сильно увлекаться не приходится, хотя надо пользоваться современными средствами коммуникациями. Надо ходить в Интернет. Но вся информация, которая мне необходима - она у меня есть. Только при необходимости я начинаю тоже «шарить», - признался Глава государства на пресс-конференции в Акорде, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в Акорде.

При этом он уточнил, что «в свое время мы привыкли больше читать, чем смотреть».

«Сейчас молодежь все находит там - в Интернете. Сожалею, что не читают книги, которые мы читали в свое время (…). Я говорю о том, что к цифровой экономике, к которому мы двигаемся сейчас, все должны быть грамотные. Есть у нас проблемы. Сейчас 72% казахстанцев пользуются Интернетом. Оптоволоконная связь через Китай и Казахстан пойдет в Европу, и нам надо сейчас дойти до села», - добавил Президент.

По его словам, везде кабель провести будет невозможно, поэтому придется использовать спутники для того, чтобы довести Интернет на 7,5 тысяч сел в РК.

«До всех людей должен быть доведен Интернет, и тогда всеобщая Интернет-грамотность людей поможет нам продвигать «Цифровой Казахстан», - заключил Н. Назарбаев.

Ксения Давыдова, Астана.