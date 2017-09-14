В акимате прошло совещание по приоритетным вопросам городского хозяйства на осенне-зимний период

Аким Астаны выразил благодарность всем службам, принимавшим участие в подготовке и проведении ЕХРО-2017.

Аким города Астаны Асет Исекешев провел оперативное совещание, в ходе которого он выразил благодарность всем городским службам, принимавшим участие в подготовке и проведении Международной специализированной выставки «Астана ЕХРО-2017». Об этом сообщает официальный сайт акимата города.

В ходе совещания А. Исекешев отметил: «Выставка установила высокую планку для деятельности акимата города, теперь основной задачей всех сотрудников акимата и городских служб станет поддержание заданного выставкой уровня качества сервиса, комфорта и безопасности в столице».

На период проведения выставки в Астане был создан городской круглосуточный штаб, который работал по следующим направлениям:

1) своевременное обеспечение ввода в эксплуатацию объектов строительства, транспортной и инженерной инфраструктуры (строительство нового ж/д вокзала, нового здания аэропорта, отелей, электросетей и 2-х подстанций, системы ливневой канализации, ликвидация накопителя сточных вод «Талдыколь», дорог и тротуаров, реконструкция Монумента «Байтерек»);

2) подготовка предприятий индустрии гостеприимства, праздничное оформление города, проведение спортивных и культурных мероприятий (отели, рестораны, сувенирная продукция, волонтеры, санитарная очистка территории города, контроль за соответствием нормам СЭС, озеленение и установка малых архитектурных форм, разработка мобильных приложений для туристов и жителей города);

3) обеспечение безопасности и правопорядка в городе и на всех объектах;

4) организация движения общественного транспорта и логистики (запуск shuttle bus и единой службы «Astana taxi», организация перехватывающих парковок, обновление парка общественного транспорта, аккредитация автобусов, модернизация маршрутной сети и др.);

5) обеспечение необходимым объемом продовольственных товаров;

6) здравоохранение (открытие в гостиницах медпунктов, улучшение работы скорой помощи, организация приема граждан и гостей выставки в 14 медицинских учреждениях);

7) обеспечение безопасного и комфортного пребывания делегаций из регионов, особенно школьников (питание, проживание, транспорт).

Безопасность и комфорт жителей и гостей столицы в этот период обеспечивали более 5 тысяч человек, в их числе строители, энергетики, озеленители, артисты, сотрудники правоохранительных органов, медработники, спасатели, волонтеры и другие.

Аким Астаны выразил благодарность всем службам, принимавшим участие в подготовке и проведении ЕХРО-2017.

«Все службы эффективно отработали во время проведения ЕХРО-2017. За период работы выставки Астану посетило более 5 млн человек, что на 1,7 млн человек больше по сравнению с прошлым годом. Это стало для нас экзаменом, насколько Астана готова быть городом, в котором главным является обеспечение комфорта для его жителей и гостей», – отметил аким Астаны.

Аким также указал на необходимость решения системных вопросов жизнедеятельности города. Вместе с тем, по словам А. О. Исекешева, решение текущих вопросов должно проходить как отлаженный механизм работы, особенно коммунальных служб: подготовка к отопительному сезону, эффективная работа общественного транспорта, развитие жилых массивов и «удаленных от центра» районов города, а также готовность к снегоуборке.

Согласно отчетам коммунальных служб, столица полностью готова к предстоящему отопительному сезону. Так, готовность социальных объектов (детсадов, школ, больниц, учреждений культуры) – 100%, жилого фонда – на 97%. Из 2360 жилых объектов столицы принимать тепло сегодня могут 2290, что соответствует утвержденному графику работ. До начала отопительного сезона ремонтные работы будут завершены во всех многоэтажках.

Готовность ТЭЦ-1 – 85,1%, ТЭЦ-2 – 74%, проведен необходимый текущий и капитальный ремонт. Также выполнен капитальный ремонт 1356 км магистральных и 1203 км распределительных сетей. До начала отопительного сезона паспорта готовности будут получены на всех теплоэнергоцентралях.

Курирующему этот блок вопросов заместителю акима было поручено обеспечить своевременное подключение жилых и социальных объектов к теплоснабжению с завершением всех ремонтных работ на энергообъектах к 1 октября.

При этом для обеспечения комплексного решения вопроса подготовки к отопительному сезону Асет Исекешев поручил ДЧС города Астаны провести мероприятия по профилактике и предупреждению возникновения пожаров в районах столицы, где продолжается использование газовых баллонов.

Отдельным пунктом в ходе работы совещания стало подведение итогов объезда акимом города, во время которого были проинспектированы районы столицы на предмет благоустройства, подготовки к отопительному сезону, развития территорий жилых массивов.

Асет Исекешев указал на важность создания обратной связи с жителями города, поручив обеспечить своевременное и оперативное реагирование на поступающие обращения горожан, а также потребовал от руководителей разбираться с проблемными вопросами на местах. В их числе – проблемы лифтового хозяйства, подъездные пути к социальным объектам, своевременная уборка, благоустройство, освещение, строительство дорожной инфраструктуры и т.д. Отметив недостатки, аким поручил районным акимам совместно с городскими управлениями – администраторами программ обустроить подъездные пути к школам № 73 и 75.

Кроме этого, были рассмотрены вопросы подключения к центральному теплоснабжению жилых домов по проспекту Н. Тлендиева, многоэтажных домов жилого комплекса «Саранда», завершения строительства инженерных сетей в жилом массиве Ильинка, строительства дорожного полотна по улицам Кумисбекова, Джангильдина, Туркестан, а также 50 новых дорог в жилых массивах Коктал, Ондирис и Юго-Восток.

«По жилым массивам очень много жалоб от населения. Акимы районов, мы в этом году планировали завершить благоустройство 50 улиц города, из которых на сегодняшний день завершено всего 38. Поручаю завершить данную работу на 12 оставшихся. Особое внимание уделить освещению. Акимам районов и руководителям госорганов принимать оперативные решения по обращениям граждан», – резюмировал Асет Исекешев.