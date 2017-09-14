Глава Казахстана, несмотря на все трудности, любит свою работу

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поделился мнение о своей работе, передает корреспондент Zakon.kz.

«Работа президента - это не только подписи под указами или законами, встречи. 90% находятся за пределами видимости СМИ», - сказал он на пресс-конференции в Акорде.

По его словам, работа главы государства «тяжелая».

«Тяжелая работа, по личному опыту знаю, требующая крепкого здоровья, энергии, много психологической и эмоциональной энергии. Конечно, поддерживать это помогает то, что эта работа по душе», - отметил Президент.

Н. Назарбаев подчеркнул, что «это действительно трудно».

«Я привык завтрашний день планировать, провести и вечером радоваться. Так делайте и вы», - обратился он к представителям прессы и всем казахстанцам.

Ксения Давыдова, Астана.