Глава Казахстана, несмотря на все трудности, любит свою работу
По мнению Нурсултана Назарбаева, работа должна быть «по душе».
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поделился мнение о своей работе, передает корреспондент Zakon.kz.
«Работа президента - это не только подписи под указами или законами, встречи. 90% находятся за пределами видимости СМИ», - сказал он на пресс-конференции в Акорде.
По его словам, работа главы государства «тяжелая».
«Тяжелая работа, по личному опыту знаю, требующая крепкого здоровья, энергии, много психологической и эмоциональной энергии. Конечно, поддерживать это помогает то, что эта работа по душе», - отметил Президент.
Н. Назарбаев подчеркнул, что «это действительно трудно».
«Я привык завтрашний день планировать, провести и вечером радоваться. Так делайте и вы», - обратился он к представителям прессы и всем казахстанцам.
Ксения Давыдова, Астана.
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