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Глава Казахстана, несмотря на все трудности, любит свою работу

14 сентября 2017, 18:42

По мнению Нурсултана Назарбаева, работа должна быть «по душе».

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поделился мнение о своей работе, передает корреспондент Zakon.kz.

«Работа президента - это не только подписи под указами или законами, встречи. 90% находятся за пределами видимости СМИ», - сказал он на пресс-конференции в Акорде.

По его словам, работа главы государства «тяжелая».

«Тяжелая работа, по личному опыту знаю, требующая крепкого здоровья, энергии, много психологической и эмоциональной энергии. Конечно, поддерживать это помогает то, что эта работа по душе», - отметил Президент.

Н. Назарбаев подчеркнул, что «это действительно трудно».

«Я привык завтрашний день планировать, провести и вечером радоваться. Так делайте и вы», - обратился он к представителям прессы и всем казахстанцам.

Ксения Давыдова, Астана.


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