В Карагандинской области стартовала интернет-акция
Ее девиз - «Подари библиотеке книгу на латинице».
13 сентября в Карагандинской областной универсальной научной библиотеке имени Н.В. Гоголя стартовала акция «Кітапханаға латын әліпбиіндегі кітап сыйла - Подари библиотеке книгу на латинице».
Акция проводится с целью поддержать инициативу перехода казахского языка на латиницу. Она призывает каждого внести свой вклад в дело формирования фонда раритетных изданий.
Уже в первый день в библиотеку обратились несколько жителей, выразивших желание передать старинные книги в книжный фонд.
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