Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Карагандинской области стартовала интернет-акция

14 сентября 2017, 18:43

Ее девиз - «Подари библиотеке книгу на латинице».

13 сентября в Карагандинской областной универсальной научной библиотеке имени Н.В. Гоголя стартовала акция «Кітапханаға латын әліпбиіндегі кітап сыйла - Подари библиотеке книгу на латинице».

Акция проводится с целью поддержать инициативу перехода казахского языка на латиницу. Она призывает каждого внести свой вклад в дело формирования фонда раритетных изданий.

Уже в первый день в библиотеку обратились несколько жителей, выразивших желание передать старинные книги в книжный фонд.


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...