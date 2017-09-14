Чемпионат Казахстана по боксу пройдёт в Шымкенте

14 сентября 2017, 18:51

Чемпионат пройдёт с 6 по 12 ноября в здании легкоатлетического манежа, которое может вместить 1500 зрителей.

В ноябре в Шымкенте пройдет чемпионат Казахстана по боксу, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КФБ.

Бюро исполкома Казахстанской федерации бокса, рассмотрев заявки регионов на проведение чемпионата страны среди мужчин в 2017 году, единогласно отдало право проведения Южно-Казахстанской области.

Чемпионат пройдёт с 6 по 12 ноября в здании легкоатлетического манежа, которое может вместить 1500 зрителей. Федерация бокса региона имеет опыт организации соревнований и республиканского и международного масштаба, так что шымкентцы обещают показать всем своё традиционное гостеприимство и сравнительно тёплую для ноября погоду.

– Мы рады тому, что нам доверили проведение чемпионата. Шымкент сделает всё, чтобы чемпионат прошёл на самом высоком уровне. Ждём всех спортсменов и болельщиков на гостеприимной южно-казахстанской земле, – сказал исполнительный директор федерации бокса ЮКО Рахманбек Аргимбаев.

Области, Астана и Алматы постараются выставить на чемпионат своих лучших боксёров. Участвовать в боях будут почти все первые номера национальной сборной, в том числе недавно вернувшийся олимпийский чемпион Данияр Елеусинов. По итогам чемпионата страны как обычно тренерский штаб пересмотрит состав национальной сборной команды.


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