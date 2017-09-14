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СМИ сообщили о смерти экс-солистки "Банд'Эрос"

14 сентября 2017, 19:06

Согласно данным из открытых источников, это произошло из-за беременности.

В сети появилась информация о том, что скончалась бывшая солистка коллектива «Банд'Эрос» Рада (Родика Змихновская). Об этом в четверг, 14 сентября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным канала, близкие артистки подтвердили ее смерть.

Змихновская покинула проект «Банд'Эрос» в 2007 году. Согласно данным из открытых источников, это произошло из-за беременности.

Наиболее известными хитами коллектива стали песни «Коламбия Пикчерз не представляет» и «Не зарекайся».

Согласно порталу «Кинопоиск», Родика Змихновская выступила исполнительным продюсером фильма «Танцующий в пустыне» 2014 года.

Источник: Лента.ру


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