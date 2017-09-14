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Назарбаев рассказал анекдот про идеального мужчину

14 сентября 2017, 19:10

Назарбаев на пресс-конференции прокомментировал ситуацию с наличием ядерного оружия у Северной Кореи и ряда других стран.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на пресс-конференции с участием отечественных и зарубежных журналистов рассказал анекдот про то, зачем женщины придумали миф об идеальном мужчине

Нурсултан Назарбаев на пресс-конференции прокомментировал ситуацию с наличием ядерного оружия у Северной Кореи и ряда других стран.

"Идеальных мужчин придумали женщины, чтобы пугать мужей. Также (как и страны), чтобы пугать окружение, они сказали, что у них есть ядерное оружие", — сказал глава Казахстана.

Назарбаев вновь призвал страны отказаться от ядерного оружия.

Источник: Sputnik Казахстан


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