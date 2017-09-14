Назарбаев рассказал анекдот про идеального мужчину
Назарбаев на пресс-конференции прокомментировал ситуацию с наличием ядерного оружия у Северной Кореи и ряда других стран.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на пресс-конференции с участием отечественных и зарубежных журналистов рассказал анекдот про то, зачем женщины придумали миф об идеальном мужчине
Нурсултан Назарбаев на пресс-конференции прокомментировал ситуацию с наличием ядерного оружия у Северной Кореи и ряда других стран.
"Идеальных мужчин придумали женщины, чтобы пугать мужей. Также (как и страны), чтобы пугать окружение, они сказали, что у них есть ядерное оружие", — сказал глава Казахстана.
Назарбаев вновь призвал страны отказаться от ядерного оружия.
Источник: Sputnik Казахстан
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