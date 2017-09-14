Вандалы осквернили 11 памятников в Парке 28 гвардейцев-панфиловцев

Неизвестные осквернили 11 мемориальных тумб городов-героев, расположенных в Парке 28 панфиловцев. Как рассказала Sputnik Казахстан внучка генерал-майора Панфилова Алуа Байкадамова, заведующая расположенного на территории парка Музея боевой славы, вандалы выламывали из гранита металлические буквы и военную символику.

"Два работника музея выходили, увидели, сразу позвонили в полицию. Подошел участковый, сказал, что будет заниматься этим. Это не в первый раз – в прошлом году памятник закидали яйцами. Раньше рядом с памятниками стояла будка, в ней находился полицейский. Вы знаете, сколько казахстанцев потеряла страна во время войны. И осквернение памяти городов-героев меня настораживает. Если это сделали подростки, значит, это вдвойне опасно – значит, подрастает поколение, которое ничего не знает о войне", — рассказала Байкадамова.

Судя по имеющейся информации, вандалы действовали ночью.

"Нам сказали, что заявление уже поступило около 8 часов утра, что полицейские Медеуского РУВД уже были на месте, собрали материал. Хотя здесь имеется камера центра оперативного управления ДВД города, направленная примерно на это место. Подошел участковый, подтвердил, что материал собран, зарегистрирован. Наша общая цель – привлечь внимание общественности для того, чтобы власти приняли решение по охране комплекса в ночное время, ибо факты такие не единичны", — рассказал сотрудник алматинского Музея боевой славы Али Кубенбаев. Он позвонил в полицию, как только увидел оскверненные памятники.

В ДВД Алматы информацию пока не прокомментировали.

Фото: Алуа Байкадамова