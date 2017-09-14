Ко мне приходят родственники с просьбой помочь поступить в Назарбаев Университет - Президент РК

Президент считает необходимым быть принципиальным в вопросах, касающихся образования и науки.

Президент Казахстана признался, что к нему обращаются родственники с просьбой помочь поступить в Назарбаев Университет. Об этом Глава государства сообщил на пресс-конференции с отечественными и зарубежными журналистами в Акорде, пишет "Казинформ".

«Каждый человек должен проходить в соответствии со своим знанием. Ежегодно 10 тыс. человек подают заявку на поступление в Назарбаев Университет, из которых максимально поступают 450-500. В этот процесс никто не может вмешиваться. Руководит учебным заведением гражданин Японии. Мы тоже люди, ко мне тоже приходят родственники и друзья и говорят: «Ты же сидишь здесь, замолви слово». Я просто отвечаю: «Там сидит Катсу, говори с ним», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент считает необходимым быть принципиальным в вопросах, касающихся образования и науки.

«Если человек поступает в вузы в соответствии со своими знаниями, то последующие за ним школьники начнут думать: «оказывается, нужны хорошие знания, чтобы поступить в вуз», - отметил Нурсултан Назарбаев.