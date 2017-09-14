Назарбаев: меня огорчает, когда молодежь принимает наркотики
Глава государства пожелал казахстанской молодежи добра и счастья
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что его огорчает когда молодые люди становятся наркоманами.
"Я огорчаюсь, когда наша молодежь принимает наркотики. Такого никогда в казахской истории не было. Я страдаю, когда они по примеру других идут по плохой дороге", — сказал Назарбаев на пресс-конференции в Акорде для казахстанских и иностранных журналистов.
Он отметил, что наркотики — это проблема, решение которой находится в руках государства.
"Если молодежь будет учиться, у нее будет работа, она будет заниматься своим делом, на другое у нее не будет времени. Поэтому я желаю молодежи только добра и счастья", — заключил он.
Источник: Sputnik Казахстан
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.