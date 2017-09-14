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Назарбаев: меня огорчает, когда молодежь принимает наркотики

14 сентября 2017, 19:40

Глава государства пожелал казахстанской молодежи добра и счастья

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что его огорчает когда молодые люди становятся наркоманами.

"Я огорчаюсь, когда наша молодежь принимает наркотики. Такого никогда в казахской истории не было. Я страдаю, когда они по примеру других идут по плохой дороге", — сказал Назарбаев на пресс-конференции в Акорде для казахстанских и иностранных журналистов.

Он отметил, что наркотики — это проблема, решение которой находится в руках государства.

"Если молодежь будет учиться, у нее будет работа, она будет заниматься своим делом, на другое у нее не будет времени. Поэтому я желаю молодежи только добра и счастья", — заключил он.

Источник: Sputnik Казахстан


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