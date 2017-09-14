Седьмой раунд переговоров по Сирии может состояться в октябре

К "Астана-7" могут присоединиться Китай и ОАЭ

Седьмой раунд астанинского процесса по Сирии может пройти в конце октября, сообщает РИА Новости.

По словам спецпредставителя президента России по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева, Астана-7" может пройти при участии новых стран-наблюдателей.

"Среди них такие игроки, как Китай, ОАЭ, Египет, Ливан — в том числе, если поступит заявка. Мы сейчас очень внимательно смотрим на те критерии, которым та или иная страна должна удовлетворять, чтобы допустить ее для работы в качестве наблюдателя. Я думаю, что этот вопрос будет обсуждаться, и вполне возможно, что уже на следующей встрече, которая, возможно, состоится где-то в конце октября, мы увидим новых наблюдателей", — прокомментировал Александр Лаврентьев.

Спецпредставитель отметил, что в настоящее конкретные сроки предстоящей встречи не определены. Александр Лаврентьев отметил, что основой астанинского процесса является работа трех стран-гарантов: России, Турции и Ирана.

В четверг, 14 сентября, в Астане стартовал шестой раунд переговоров по урегулированию ситуации в Сирии. В ходе встречи планируется рассмотреть ряд документов, регламентирующих деятельность сил контроля деэскалации, и продолжить работу над согласованием состава сил контроля в сирийском городе Идлибе.

В Астане ранее прошло пять встреч по вопросам межсирийского урегулирования, последняя состоялась 4-5 июля. Основным результатом переговоров стал подписанный в ходе четвертого раунда меморандум о создании зон безопасности. Согласно документу, любые боевые действия в зонах деэскалации на территории Сирии прекращены с 6 мая. Меморандум подписали страны-гаранты: Иран, Россия и Турция.

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