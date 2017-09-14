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Премьер-министр Казахстана поздравил премьера России

14 сентября 2017, 20:00

Лидеры и главы правительств стран СНГ поздравили Медведева с днем рождения.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в четверг получает поздравления с днем рождения от глав государств и правительств стран СНГ, сообщает РИА Новости.

"В ходе телефонных разговоров председателя правительства России уже поздравили с днем рождения президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, премьер-министры Белоруссии Андрей Кобяков, Киргизии Сапар Исаков, Армении Карен Карапетян, Казахстана Бакытжан Сагинтаев, Узбекистана Абдулла Арипов", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, во время бесед затрагивались актуальные вопросы двусторонних отношений, а также предстоящие контакты в рамках Союзного государства России и Белоруссии, Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств.

Премьера также поздравили руководители международных организаций, сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Фото © РИА Новости / Екатерина Штукина


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