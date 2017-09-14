В Астане мужчина напугал жильцов ЖК попыткой суицида
В настоящее время он задержан полицией.
В Астане неизвестный мужчина грозился спрыгнуть с балкона 16-го этажа жилого комплекса «Фаворит».
Как сообщили BNews.kz очевидцы, мужчина что-то выкрикивал, держась за перила балкона в подъезде дома.
В пресс-службе ДВД Астаны сообщили, что инцидент завершился благополучно.
«Мужчину отвезли для разбирательства в РОВД Алматинского района. Предварительно, он находится в состоянии алкогольного опьянения. Ему предстоит освидетельствование на алкоголь», - сообщила пресс-секретарь ДВД Софья Кылышбекова.
Будет ли принято решение о наказании мужчины, в ДВД пока сообщают.
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