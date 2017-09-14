Жертвы торговли людьми обретут специальный статус – Дуйсенова

В реализацию норм закона в 2016 году введен стандарт оказания спецсоцуслуг жертвам торговли людьми, который предварительно апробирован в четырех пилотных регионах и с текущего года внедряется во всех регионах.

В Астане проходит международная презентация аналитического доклада Комиссии по правам человека при Президенте РК «Актуальные проблемы защиты прав трудящихся-мигрантов и жертв торговли людьми в Казахстане», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова доложила о проводимой ведомством работе по правам мигрантов.

«Казахстан в последние годы значительно продвигался в плане защиты прав трудящихся мигрантов. В этой связи хочу отметить, что трудовые мигранты имеют право на бесплатное получение скорой неотложной медицинской помощи, а остальные виды медицинской помощи предоставляются на основании страховых полисов. Иностранцы, проживающие на территории РК, имеют право на бесплатное образование детей до 18 лет в общеобразовательных организациях. Социальное страхование является обязательным условием для трудовых мигрантов, пребывающих на территории РК. Это касается в первую очередь больничных листов по беременности и родам», - рассказала она.

По ее словам, сейчас активно развивается и внутренняя миграция.

«Диверсификация экономики и новые точки экономического роста ставят основы поэтапной реализации. Сегодня в городах проживает около 60% всего населения страны, а участниками внутренней миграции стали уже более 4-х тысяч казахстанцев. Это - повышение показателя мобильности населения или внутренней миграции. Урегулирование всех этих миграционных потоков осуществляется на основе сформированной за годы независимости политики страны и соответствующего законодательства. Они разработаны и совершенствуются исходя из международного опыта и национальных особенностей страны», - отметила глава ведомства.

Дуйсенова сообщила также, что Министерство труда и социальной защиты населения подготовило проект новой концепции миграционной политики, где предусматриваются системные шаги по совершенствованию механизмов регулирования и соблюдения прав иностранных работников. Сейчас эта концепция рассматривается в Правительстве.

«В настоящее время нашим министерством подготовлен статус касательно вопросов торговли людьми, который включен в основание получения социальных услуг в соответствии с законом о специальных социальных услугах - продолжает она. - В реализацию норм закона в 2016 году введен стандарт оказания специальных социальных услуг жертвам торговли людьми, который предварительно апробирован в четырех пилотных регионах и начиная с текущего года внедряется во всех регионах страны».

«В целом, хотелось бы отметить, что Правительство активно работает в этих направлениях и хотелось бы заверить, что все эти планы, которые мы сегодня реализуем, в их обязательно будут включены сегодняшние рекомендации», - заключила министр.

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