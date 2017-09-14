Аким СКО взялся за решение безработицы в регионе

Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов продолжает рабочие поездки районам региона. Посещая каждый район, глава региона в первую очередь акцентирует внимание не только на результаты уборочной кампании в регионе, но и на повышение благосостояния сельчан.

«Экономика в стране и области растёт. Происходят положительные изменения, государство выделяет большие деньги на сельское хозяйство, поэтому экономика каждого села тоже должна меняться. Я хочу услышать какие изменения происходят сейчас, как меняется доходность населения и как мы будем жить на следующий год», - говорит аким СКО Кумар Аксакалов.

Так, в ходе поездки в Мамлютский район Кумар Аксакалов остался не особо доволен работой местных руководителей, которые доложили о текущей ситуации. В Дубровинском сельском округе брошенных земель нет, но в личных подсобных хозяйствах уменьшается поголовье крупнорогатого скота. В округе не хватает пастбищ и кормов, также нет и перерабатывающих предприятий, 446 человек сидят без работы.

«В программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2019 годы участие приняли 46 человек. В общем, 984 человека являются трудоспособными, но всего 538 работает по найму», — отметила аким сельского Галина Швецова.

В свою очередь, Кумар Аксакалов отметил, что акимы сельских округов обязаны знать о конкретных результатах, думать об увеличении дохода населения на будущий год и взаимодействовать с предпринимателями должным образом.

«Я сейчас не услышал точную цифру — что сегодня получаем и главное, что завтра будем получать. В разговоре я не услышал самого главного, что же мы будем в перспективе увеличивать. Как будем потенциал развивать дальше — не услышал. Два руководителя хозяйств выступили — это наиболее крупные предприятия. Сегодня должно быть четкое понимание, видение того, что мы совместно делаем для того, чтобы улучшить жизнь и потенциал этой земли. Не услышал опять — как будем увеличивать поголовья скота? Как будем помогать? Я очень недоволен разговором, откровенно говоря. Предлагаю руководителю района собраться и провести соответствующую работу. Нужно влиять на ситуацию», — указал на недоработки местным исполнительным органам аким области.

Чтобы изменить ситуацию, глава региона адресовал вопросы и аграриям, которые владеют большей частью сельхозугодий в селе Дубровинское. Генеральный директор ТОО «Ишим-Агро-Норд» Игорь Гришанов рассказал, что для начала приводит в порядок земли, ремонтируют технику, чтобы люди были заняты работой круглый год. Кумар Аксакалов поручил использовать весь потенциал сел. Также для устранения безработицы вовлекать в бизнес самозанятых и безработных.

А в селе Ленино Ленинского сельского округа проблем оказалось еще больше. В 2016 году отсюда уехали 180 человек. Местные власти пытаются решить этот вопрос - здесь обустроились 15 семей переселенцев. Здесь глава региона также встретился с населением и переселенцами. Сельчане рассказывают, желание работать есть, а вот возможностей пока мало.

«Зерном пока не стоит заниматься без техники. Будет сложно. Занимайтесь огородничеством, овощеводством. У нас овощи тоже растут хорошо. Посевом культур можете заняться позже, когда уже поднимите свое хозяйство. Есть Еркебулан Мамбетов как базовое предприятие, у него есть техника и есть потребность в овощах. Главное, чтобы было желание, а мы поможем», - посоветовал Кумар Аксакалов.

Во время рабочей поездки в район Габита Мусрепова глава региона встретился также с местным населением.

Глава региона акцентировал внимание на необходимости создания новых рабочих мест и повышении дохода населения. По словам Кумара Аксакалова, важно расширять производство и увеличивать отдачу.