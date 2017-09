В Техасе на пляже нашли загадочное зубастое существо

На пляже в американском штате Техас, пережившем ураган «Харви», обнаружено загадочное существо с острыми зубами. Его фотографии разместила в своем Twitter биолог Прити Десай (Preeti Desai), пишет Лента.ру.

В комментариях пришли к мнению, что находка является рыбой, вероятно, каким-то особым видом угрей.

Во вторник, 12 сентября, президент метеорологической компании AccuWeather Джоэл Майерс сообщил, что совокупный ущерб от ураганов «Харви» и «Ирма» может обойтись экономике США в 290 миллиардов долларов или в 1,5 процента от ВВП страны. Подобные цифры станут рекордными.

Okay, biology twitter, what the heck is this?? Found on a beach in Texas City, TX. #wildlifeidpic.twitter.com/9IUuuL65qh