Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Техасе на пляже нашли загадочное зубастое существо

14 сентября 2017, 20:41

Зубастика обнаружили после урагана "Харви".

На пляже в американском штате Техас, пережившем ураган «Харви», обнаружено загадочное существо с острыми зубами. Его фотографии разместила в своем Twitter биолог Прити Десай (Preeti Desai), пишет Лента.ру.

«OK, Twitter-биологи, напишите, что это такое. Найдено на пляже в Техас-Сити, штат Техас», — написала она.

В комментариях пришли к мнению, что находка является рыбой, вероятно, каким-то особым видом угрей.

Во вторник, 12 сентября, президент метеорологической компании AccuWeather Джоэл Майерс сообщил, что совокупный ущерб от ураганов «Харви» и «Ирма» может обойтись экономике США в 290 миллиардов долларов или в 1,5 процента от ВВП страны. Подобные цифры станут рекордными.

Фото: Preeti Desai



MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...