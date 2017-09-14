Закрыта программа «Жди меня»

Первый канал решил не продлевать контракт с телекомпанией «ВИD» на производство программы «Жди меня». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник на канале, пишет «Лента».

По данным собеседника издания, время предыдущего контракта истекло, и стороны не смогли договориться по поводу кандидатуры нового ведущего. Александра Галибина, который вел «Жди меня», уволили без согласования с Первым, а новые кандидатуры дирекцию канала не устроили.

«Конфликт производителя и телеканала был спровоцирован творческими разногласиями по поводу кандидатуры ведущего программы», — уточнил другой источник.

Представители телекомпании «ВИD» и Первого канала не предоставили свои комментарии.

После перехода Андрея Малахова на «Россию 1», а также закрытия программы «Наедине со всеми» и отказа от показа программы «Пока все дома» в сети распространились слухи о том, что Первый канал сворачивает часть старых проектов. Тогда представители канала призывали журналистов «не выдавать желаемое за действительное».

Кадр: телепередача «Жди меня»