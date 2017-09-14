Виновного в гибели солдат в Коксае майора осудили условно

Вынесен приговор в отношении экс-начальника штаба, по вине которого погибли семеро солдат.

Бывший начальник штаба военной части 9167 майор Бахыт Шойбеков был признан виновным в халатном отношении к службе и получил наказание в виде трех лет лишения свободы условно, пишет Today.kz.

Приговор выносил военный суд. По словам судьи Гульмиры Усмановой, в качестве смягчающих обстоятельств суд принял признание вины и раскаяние в содеянном, отсутствие судимости, положительную характеристику с места работы, наличие двоих малолетних детей, отсутствие ущерба и претензий со стороны потерпевших и представителей потерпевших.

Обстоятельствами, отягчающими уголовную ответственность Шойбекова, суд признал "совершение уголовного правонарушения лицом, нарушившим принятую им присягу".

Кроме этого, суд не нашел оснований для лишения Шойбекова воинского звания "майор".

Напомним, 13 сентября судья Гульмира Усманова вынесла постановление об отказе признать гражданскими истцами две воинские части, обратившиеся за возмещением материального ущерба в ходе спасательной операции на общую сумму в 1 390 000 тенге.

Судебное разбирательство в отношении Бахыта Шойбекова началось 15 августа. Гособвинитель - военный прокурор Южного Региона Ермек Жанатаев заявил, что майор Шойбеков при выезде группы на учебное место вне пунктов постоянной дислокации не принял мер по предотвращению гибели и травматизма личного состава.

Бахыт Шойбеков свою вину не отрицал. Он сказал, что не имел достаточных возможностей контролировать в полном объеме порядок выезда и проведения занятий в каждой группе. Подсудимый попросил учесть свою безупречную службу, а также то, что на иждивении у него находятся двое малолетних детей, престарелая мать и сестра-инвалид.

Представитель воинской части отказался от имущественных претензий к подсудимому. А адвокат Шойбекова подал суду ходатайство от офицерского собрания части о назначении своему подзащитному наказания, не связанного с лишением свободы.

17 февраля в Жамбылской области военнослужащих горно-егерской роты накрыло снежной лавиной. В результате инцидента погибли семеро солдат, 16 военнослужащих пострадали.

Досудебное расследование было начато согласно части 2 статьи 453 УК РК "Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия". Правительственную комиссию, созданную после ЧП, возглавил министр обороны Сакен Жасузаков. Позже он назвал предварительную причину случившегося. По словам главы ведомства, сход лавины мог произойти из-за аномальных погодных условий.

При этом он отметил, что предупреждения об опасности схода лавины накануне гибели военнослужащих не было.

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